Raccolta rifiuti in centro, dalle 15 si ritira il kit

In piazzale Farini, alla stazione ferroviaria di Ravenna (ricovero bici) oggi dalle 15 alle 19 è attivo il penultimo info point per la distribuzione dei kit e delle Carte Smeraldo per la nuova raccolta dei rifiuti in centro storico. Il 17 novembre, alla stessa ora, in piazza XX Settembre, ci sarà l’ultimo. Poi le famiglie potranno ritirare le dotazioni nelle due stazioni ecologiche Ravenna Nord in via Albe Steiner in zona Bassette (lun, merc e ven ore 8.30-14.30; mart e giov ore 11.30-17.30; saba ore 7.30-19.30 e dom ore 9.30-12.30) e Ravenna Sud in via Don Carlo Sala (merc e ven ore 11.30-17.30; mart e giov ore 8.30-14.30; sab ore 7.30-19.30 e dom ore 9.30-12.30).