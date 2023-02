In merito alla lettera pubblicata due giorni fa dal Resto del Carlino di Ravenna in cui un cittadino di via Fiume in zona Darsena, servita dalla raccolta porta a porta, lamenta la scarsa frequenza della raccolta dell’indifferenziato, Hera tiene innanzitutto a precisare che se si separa correttamente i rifiuti, la produzione di indifferenziato diminuisce notevolmente e il contenitore standard da 40 litri è più che sufficiente; inoltre per quelle più numerose, c’è la possibilità di chiedere un contenitore in più, se invece si ratta di un conferimento sporadico, si può conferire al centro di raccolta.

La frequenza di svuotamento (prevista dalla gara) dei contenitori dell’indifferenziato è settimanale, con secondo passaggio per la raccolta di presidi sanitari monouso (pannolinipannoloni) per le utenze che ne fanno richiesta. Le novità hanno bisogno di un periodo iniziale di assestamento: proprio per questo mettiamo a disposizione i nostri canali di contatto (per le utenza domestiche 800-999 500 e per le imprese il numero verde 800-999 700, numeri verdi gratuiti, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18) o la mail di progetto [email protected], dando ampia disponibilità ad incontrare le utenze per risolvere tutte le problematiche.

Ufficio Stampa di Hera