Raccolta rifiuti, più svuotamenti e accertatori

In merito all’articolo pubblicato sul Resto del Carlino del 19 dicembre dal titolo ‘Nel cuore della città "Cassonetti sporchi e rifiuti lasciati a terra"’, Hera tiene a precisare che la riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti in centro storico a Ravenna sta andando bene e casi come quello evidenziato sono molto sporadici. Nello specifico, gli abbandoni sono dovuti a comportamenti non corretti da parte di utenze non domestiche: per questo motivo, in accordo con l’Amministrazione comunale, la settimana scorsa è stato deciso di procedere con i controlli degli agenti accertatori anche in centro storico, per i casi più eclatanti. Per ovviare si sta attuando anche un incremento di frequenze di svuotamento. La situazione documentata in foto è stata prontamente risolta già lunedì mattina.