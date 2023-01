Raccolte 30mila firme per salvare i daini

Quasi 30mila firme per salvare i daini della pineta di Classe e di Lido di Volano. Di queste, quasi 6mila cartacee sono state raccolte in tutta la regione, nelle famiglie, negli esercizi commerciali, nelle sedi di associazioni, con punte altissime, come era prevedibile, nel ravennate e nel ferrarese. Un lavoro certosino che ha coinvolto i volontati in tutta l’Emilia Romagna. Tantissime adesioni ha registrato poi la petizione on line, rivolta solo ai non residenti in regione: ben 23 mila le sottoscrizioni.

Insomma un nuovo tassello si aggiunge all’annosa querelle sulle sorti dei daini che vivono nella pineta del territorio ravennate e ferrarese. Da quando nel 2014 la decisione di affidare ai selettori provenienti da tutta Italia l’abbattimento di una parte degli esemplari perché ritenuti pericolosi, portò a una serie di azioni dimostrative, compreso l’abbattimento delle torrette di avvistamento in pineta, che sfiorarono gli scontri tra cacciatori e animalisti. Da allora di fatto si è passati da una situazione di stallo all’altra, senza che si sia trovata nel frattempo una soluzionbe.

Con questa petizione la Rete di associazioni Tutela daini della Pineta di Classe e Lido di Volano chiede alla Regione il ritiro della delibera che la stessa Rete definisce ‘ammazza daini’, la 1402021, e l’installazione di dissuasori lungo le strade. "Giusto in questi giorni – dicono gli animalisti – viene riportato dalla cronaca un presunto incidente lungo l’Adriatica causato da fauna selvatica: ci chiediamo con quale incoscienza le istituzioni attendano a braccia conserte".

Ma gli attivisti a difesa dei daini promettono nuove iniziative.

"Fino a che la delibera 140 non verrà ritirata – assicurano – e non si passerà a misure di prevenzione adeguate vicino alle arterie stradali ed ai campi coltivati, la battaglia di civiltà che si sta conducendo da anni non avrà fine. Ricordiamo anche che nella pineta di Classe sono comparsi nove lupi, e almeno tre ne sono stati avvistati nel ferrarese; una volta eliminati i daini, la Regione intende armarsi anche contro di loro?".

Al momento l’ultimo atto ufficiale della vicenda risale al settembre dell’anno scorso, quando è andato deserto il bando emesso dall’Ente Parco del Delta, e sostenuto dalla Regione e dall’Ispra, rivolto ad aziende specializzate alle quali si chiedeva se si ritenessero in grado di catturare gli animali da destinare ad allevamenti amatoriali o da carne. Richiesta che aveva prodotto notevoli proteste tra gli animalisti.

La raccolta delle firme on line continuerà ancora su https:www.change.orgppetizione-ufficiale-per-i-daini-della-pineta-di-classe-ra-e-di-lido-di-volano-fe. Poi le firme saranno depositate in Regione.