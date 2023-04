Raccolte 700 firme contro la sala slot

Saranno consegnate lunedì a Palazzo Manfredi le firme raccolte dai cittadini che una decina di giorni fa hanno cominciato a mobilitarsi per dire ‘no’ alla possibile apertura di una nuova colossale sala slot alle porte della città, in via Granarolo, in una parte dell’area urbana dove sono presenti scuole, campi sportivi e vari luoghi di ritrovo. "Abbiamo raccolto circa 700 firme", spiega Stella Perroni, in prima fila nella campagna, partita fra i genitori dei plessi scolastici della zona e via via allargatisi ad altri cittadini, grazie anche ai banchetti tenuti in piazza della Libertà, affollati sin da subito: "la risposta dei cittadini di Faenza è inequivocabile".

A molti era parso del resto incredibile che sull’arteria più affollata della città potesse aprire una sala di quelle dimensioni. Fonte di preoccupazione per genitori e residenti è in particolare la vicinanza del luogo dal plesso scolastico affacciato su via Granarolo e via Ravegnana: a questo proposito a nulla sono valse le rassicurazioni della giunta, che ha fatto notare come l’iniziale distanza di 494 metri – che aveva portato a uno stop da parte degli uffici comunali alla proposta di apertura della sala slot – fosse poi stata aggiustata di una ventina di metri, spostando l’ingresso su un’altra porzione dell’immobile, e portandola sopra il limite fissato dalla legge regionale, che impone per i luoghi dove si gioca d’azzardo una lontananza di almeno mezzo chilometro da tutti i luoghi sensibili. Una differenza – quella appunto riferita a quei venti metri – che i promotori della raccolta firme e molti cittadini hanno comprensibilmente considerato quale una garanzia non sufficiente. A maggior ragione alla luce dei molti dubbi che avanzano circa l’effettiva distanza dell’eventuale nuova sala slot dai campi sportivi posti appunto fra via Granarolo e via Ravegnana – un punto sul quale l’amministrazione comunale aveva promesso di effettuare ulteriori verifiche attraverso i suoi uffici, sulle quali però non sono giunti aggiornamenti. Nel mirino anche le distanze da un parco – che però al momento della presentazione della domanda era una semplice area verde non intitolata, e dunque non un vero parco, almeno per come lo intende la legge regionale – da un piccolo luogo di culto, che però risulta chiuso al pubblico, e da un locale regolarmente frequentato, per eventi di compleanno ed altre feste, anche da molti minori.

Filippo Donati