Raccolti 13mila euro per Oncologia

Giovedì scorso la “Sala delle Rose villaggio delle cicogne” del Ristorante La Campaza ha ospitato il ’Charity Dinner IOR’ di Ravenna, evento di raccolta fondi del calendario natalizio dell’Istituto Oncologico Romagnolo a sostegno della lotta contro il cancro sul nostro territorio.

Come per le cene delle vicine province anche in questo caso la partecipazione di pubblico è stata convinta: sono state 134 le persone che si sono sedute a tavola, per un incasso di 13.200 euro che andranno a favore della buona causa per cui era stata organizzata l’iniziativa. Ed è proprio la causa, come sempre, ad aver fatto la differenza da un punto di vista della partecipazione e della sensibilità: lo Ior ha deciso infatti di sostenere i lavori di riqualificazione del reparto di Oncologia, condotto dal dottor Stefano Tamberi.