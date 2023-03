Raccolti 250 chili di rifiuti gettati tra i calanchi

Circa 250 chili ingombranti vari, trenta sacchi rifiuti indifferenziati, venticinque sacchi di vetro, quattro lastre di eternit e cinque batterie.

Questo è tutto il materiale dei volontari che, per celebrare la giornata ecologica di domenica 19 marzo, si sono avventurati in via Pideura

per ripulire i calanchi dai risultati della cattiva educazione e della scarsa cultura ecologica.

Un ambiente bellissimo che persone incivili deturpano senza preoccuparsi delle conseguenze gettando qualsiasi tipo di rifiuto.

L’intervento di raccolta è stato svolto dai volontari delle Guardie ecologiche volontarie Romagna Faentina - Gev Faenza e delle associazioni Il Mondo Che Vorrei, Romagna Sentieri e Zerozero MTB Tour.

"A nome dell’amministrazione di Brisighella – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente

Gian Marco Monti – voglio ringraziare tutti i volontari

per il loro impegno nella cura e nella pulizia dei calanchi, un simbolo imprescindibile

del territorio emiliano-romagnolo

troppo spesso deturpato

da fenomeni di questo tipo".