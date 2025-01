Raccolti 8mila euro per Traversara: "La solidarietà è scambio continuo"

Grazie ai fondi raccolti durante Russi Rock Beer 2024 e in occasione della cena organizzata il 26 ottobre 2024 a Pezzolo, in collaborazione con la Festa de Mutor, è stata donata la somma di 8.000 euro all’associazione ’Traversara in Fiore’.

Questi fondi saranno destinati alla ristrutturazione dell’impianto sportivo di Traversara, gravemente danneggiato dall’alluvione di settembre 2024, per restituirlo alla comunità come punto di riferimento per giovani e sport. Un ruolo fondamentale in questa iniziativa è stato svolto dai ristoratori russiani ’Case Bianche’ e ’La Furzèna’, che hanno reso la cena del 26 ottobre un momento unico di convivialità e condivisione, supportato anche da una lotteria per raccogliere ulteriori risorse.

Russi Rock Beer aveva già mostrato il suo spirito solidale nel 2023 sostenendo la Festa de Mutor dopo l’alluvione di maggio dello stesso anno. Adesso la Festa de Mutor ha ricambiato unendo le forze per questa nuova iniziativa benefica. "Siamo orgogliosi – ha dichiarato Michele Bertozzi, presidente di Russi Rock Beer – di vedere come il nostro evento possa diventare un motore di solidarietà. Questo contributo è un gesto che auspichiamo possa essere di ispirazione anche per la generosità di altri". L’edizione 2025 di Russi Rock Beer, prevista per l’estate, segnerà inoltre un traguardo importante, celebrando i dieci anni di un evento che unisce musica, divertimento e solidarietà. Gabriele Gavelli, presidente della Festa de Mutor, ha spiegato che "Dopo essere stati beneficiari di un aiuto prezioso, è stato naturale unirci a questa causa. La solidarietà è uno scambio continuo"

Profonda riconoscenza è stata espressa da Franco Mazzotti, presidente di Traversara in Fiore: "Questi fondi sono un segnale di quanto la comunità possa fare insieme. L’impianto rinnovato sarà un luogo di aggregazione per tutti".