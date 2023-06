Raccolti a rischio "Situazione esplosiva" E c’è chi pensa a proteste con i trattori

Gli agricoltori sono pronti a scendere in strada con trattori e mietitrebbie. Potrebbero dar vita a blocchi stradali? "Non è escluso. La situazione è esplosiva –, ammette il presidente Confagricoltura Ravenna Andrea Betti – molti nostri associati hanno l’impressione di non avere più altro modo per farsi sentire, per spiegare a tutti quanto sia grave la situazione delle frane in collina. L’attenzione sta diminuendo proprio quando siamo più vicini al baratro. Ancora pochi giorni e molti agricoltori dovranno voltare le spalle, a malincuore, all’annata 2023. La sopravvivenza di un quarto delle aziende è a rischio".

Fra dieci giorni il grano, l’orzo e il farro andranno trebbiati. "Ci rendiamo conto che ci sono un’infinità di campi raggiungibili solo a piedi? Come può passare una mietitrebbia se la strada è occupata da una frana?". Le soluzioni di emergenza che qualcuno ha già ipotizzato per la raccolta delle olive o dell’uva – immaginando catene umane che portino i secchi colmi dei frutti dai campi ai mezzi agricoli parcheggiati nell’ultimo punto raggiungibile – non sono implementabili per i seminativi.

"Non possiamo tornare certo indietro di cent’anni a quando si falciava il grano a mano. Sarebbe un insulto ai produttori, agli operai, e oltretutto significherebbe lavorare in perdita". Il problema è dettato prevalentemente dalla presenza di frane che impediscono l’accesso ai campi, occupando strade private e interpoderali: a rendere l’idea di quanto gli smottamenti abbiano ridisegnato il panorama collinare c’è quanto accaduto in alcuni punti dei versanti, "dove un campo è letteralmente scivolato più in basso – con tanto di piante – e si ritrova ora al posto del terreno con cui prima confinava", racconta Antonella Marchini. "Attenzione: le piante non sono crollate. Sono letteralmente scivolate più in basso, e ora si ritrovano talvolta nel podere di un altro proprietario". Marchini è fra coloro che versano nella situazione più critica: il Lamone ha letteralmente divorato una porzione dell’argine, spingendo la scarpata a ridosso delle piante di kiwi del suo campo, che ora in quel punto è ovviamente inaccessibile. Altre criticità meno serie potrebbero invece essere momentaneamente risolte dai singoli produttori con soluzioni emergenziali, in attesa di vedere arrivare sulle strade i tecnici specializzati.

"Ma molti comuni su questo sono stati intransigenti", prosegue Betti, "agli agricoltori è stato vietato di mettersi alla guida di ruspe e scavatori addirittura per liberare strade non crollate ma semplicemente ricoperte dalla terra franata dai livelli superiori. Fatte alcune eccezioni – il comune di Casola Valsenio su questo fronte ha avuto un approccio meno burocratico e più pragmatico – gran parte della collina è ancora nella fase più acuta dell’emergenza. Mancano i contributi, mancano i decreti attuativi, del commissario straordinario non si sa più nulla, e se anche arrivassero i finanziamenti per ripristinare le strade non è chiaro come verrebbe arruolata una simile mole di squadre di operai".

L’auspicio di alcuni sindaci che l’esercito potesse rimanere in Romagna per ricostruire strade e ponti è caduto nel vuoto: le divise mimetiche, terminato il lavoro di rimozione dei rifiuti dalle città, sono in gran parte tornate nelle loro caserme. E ora non si vede una soluzione all’orizzonte.

Filippo Donati