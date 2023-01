"Raccolti contributi di sponsor, torna il cinema al San Rocco"

"Oggi voglio darvi una bella notizia". Inizia così un post pubblicato ieri pomeriggio sul profilo Facebook del consigliere comunale del Gruppo Misto a Lugo, Davide Solaroli (nella foto). E in effetti la notizia è di quelle particolarmente attese, visto che da mesi la chiusura dell’ultimo cinema di Lugo, il San Rocco, tiene banco nelle cronache. Ebbene, grazie alla raccolta di contributi da sponsor da parte dello stesso Solaroli, al San Rocco tornerà a riaccendersi il ‘Cinema in famiglia’ per sei domeniche.

"Quando ho letto sui giornali che il cinema San Rocco, l’ultimo rimasto attivo a Lugo, non avrebbe riaperto i battenti a causa dei costi diventati insostenibili – scrive il consigliere comunale del Gruppo Misto a Lugo –, mi sono subito tornati alla mente i bei pomeriggi domenicali che io e mia moglie abbiamo trascorso con i nostri figli piccoli al San Rocco a vedere i film della rassegna ‘Cinema in famiglia’. Per noi, e credo di poter dire anche per tante altre famiglie lughesi, poter vedere questi film a due passi da casa è stata una importante e graditissima opportunità, per cui ho pensato a quanto avrebbe perso la città con la chiusura del cinema e di conseguenza con la fine della rassegna. Ma Lugo a mio avviso ha assolutamente bisogno che esperienze positive come questa possano continuare a vivere". Così Solaroli si è rimboccato le maniche e ha iniziato a darsi da fare affinché il San Rocco potesse riaprire i battenti per poter offrire ancora il ‘Cinema in famiglia’. "Dopo aver parlato con don Carlo Sartoni, gestore dell’immobile – continua il post del consigliere comunale –, e aver saputo da lui l’ammontare della cifra che sarebbe servita per coprire i costi dell’apertura del San Rocco per 6 domeniche, mi sono messo alla ricerca di contributi sul territorio e oggi con grande gioia posso annunciare che ho trovato i fondi, per cui anche quest’anno la rassegna si farà, segno che, con un po’ di impegno e un po’ di buona volontà, tutto è possibile se ci si crede". Poi Solaroli ringrazia gli amici sponsor "che si sono resi immediatamente disponibili a offrire il proprio sostegno, in particolare la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo e la Bcc Banca di Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese".

Ma il consigliere comunale vuole fare di più: "Sto continuando a cercare contributi perché mi piacerebbe poter proporre a don Carlo di sperimentare anche una rassegna per i giovani adolescenti che non hanno molte alternative al momento a Lugo su come e dove poter trascorrere un po’ di tempo insieme durante l’inverno, per cui invito caldamente a contattarmi tutti coloro che sarebbero felici di offrire il proprio contributo a questa idea". Intanto per sei domeniche al San Rocco si riaccendono le luci in sala.