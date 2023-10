Raccolti fondi per la palestra di Roncalceci

Sono state circa 6.000, secondo gli organizzatori, le persone che in tre giorni hanno partecipato a ‘Rumagna Unite’, il festival di raccolta fondi conclusosi domenica scorsa a Campiano. La campagna di crowdfunding online collegata all’evento, ha raccolto 2.525 euro: le donazioni andranno a sostegno della palestra di Roncalceci, colpita dall’alluvione, e della manutenzione di attrezzature e giochi delle aree verdi della zona.

A coordinare i 150 volontari presenti, sono stati comitati cittadini e dei genitori, organizzatori di feste locali, società sportive e associazioni di volontariato. Tutti hanno giocato un ruolo fondamentale, dalla gestione della cucina alla pulizia. dal parcheggio allo smontaggio degli arredi. In cifre, durante la kermesse sono stati consumati 10.000 arrosticini e 130 fusti di birra.

"Si dice che tutti sono utili e nessuno è indispensabile - hanno sottolineato gli organizzatori in una nota -. Non è vero: tutti sono stati indispensabili e abbiamo imparato che insieme possiamo fare tutto quello che vogliamo. Ringraziamo inoltre i consigli territoriali di San Pietro in Vincoli e Roncalceci e l’amministrazione comunale per averci aiutato e sostenuto".