Raccolti fondi per l’associazione diabetici

A fine gennaio, un gruppo di amici dell’ADR - Associazione Diabetici Ravennate - ha voluto organizzare una serata per raccogliere fondi a favore dell’ associazione. A capo dell’organizzazione: dottoressa Angela Proto, Luca Casadei e Sergio Montevecchi, con l’aiuto indispensabile di Elena Zanzi, Marco Gregoretti, Paula Grave, Fabrizio Brachetta, Roberto Veroli. "L’associazione – si legge in una nota – vuole ringraziare tutti i partecipanti, gli organizzatori e chi ha contribuito alla realizzazione dell’evento: Circolo I Mulnèr, Magic Gel, Forno I Nonni, Ceramista Maria Elena Boschi, Mare e Bontà, Comitato Cittadino di Borgo Montone, Ristorante Le Tradizioni di Nick, Sambi Personal Bike, Clinica Mobile, Centro disfunzioni metaboliche post-traumatiche, professor Daniele Verati. Sono stati raccolti quasi 1.500 euro. L’offerta sarà utilizzata per aiutare le persone con diabete della provincia ad affrontare meglio loro condizione e a collaborare con la struttura pubblica nel completare i servizi gratuiti forniti a tutti loro (tra cui podologi, psicologo, nutrizionista, Sportello Diabete ).

La dottoressa Proto, che per anni ha lavorato presso la Diabetologia come psicologa, ha così risposto ai ringraziamenti: "Sempre un piacere! Vi ho sempre nel cuore e per me siete e sarete sempre la “mia” Associazione! Non dimentico mai chi fa qualcosa per me e mi accoglie a “casa propria”. E’ stato un onore e lo è ancora essere parte di questa “famiglia”, con o senza contratto!"