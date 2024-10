Racconti che sanno di ’Vittoria !’. Raccolta curata da Ivano Artioli

È di fresca pubblicazione l’ultima fatica di appassionati scrittori ravennati, già conosciuti per aver partecipato a precedenti lavori promossi e curati da Ivano Artioli.

Il libro ’Vittoria! Vittoria’, edito da Danilo Montanari, raccoglie le opere letterarie di trenta autori, ed è sempre curato da Artioli. Il primo racconto è dedicato alla Nike di Samotracia, scritto da o Danilo Varetto, oggi preziosa opera musiva di prossima presentazione alla città, per poi proseguire in un compendio di fatti e sentimenti unitari che costruiscono un libro sapientemente costruito e piacevole: curatissime sono le tavole del maestro grafico Alfredo Croci che ben ha trovato facile unire la vittoria a suo antico amore per l’arte figurativa ellenica.

Racconti di vittorie in amore, sportive, artistiche, ma su tutte sono quelle dell’Ottantesimo della liberazione. Quelle dei combattenti militari, civili, partigiani, patrioti che seppero ridare dignità a persone e luoghi, nella lotta che in questo dicembre 2024 e aprile 2025 noi tutti ci apprestiamo a ricordare quale evento fondante del nostro nuovo Paese Italia.

Il libro sarà presentato da Ivano Artioli il 21 novembre al Socjale di Piangipane poi, fra le altre date, il 6 dicembre al Mama’s club di Ravenna. Gli autori del racconto sono: Nello Agusani, Ivano Artioli, Dario Bartoletti, Stefania Beccari, Andrea Casadio, Guido Ceroni, Andrea Degidi, Sergio Felletti, Claudia Foschini, Ivan Fuschini, Gianfranco Miro Gori, Osiride Guerrini, Claudio Laghi, Giancarlo Lugli, Beppe Masetti, Arturo Mazzoni, Mauro Mazzotti, Silvano Molducci, Laura Montanari, Milena Morelli, Fabio Poggioli, Patrizia Ravagli, Paola Roccati, William Savorani, William Signani, Eugenio Spreafico, Patrizia Strocchi, Ebe Valmori e Danilo Varetto.