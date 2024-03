Racconto corale di Amici dell’Europa

La Compagnia Amici dell’Europa porta in scena questa sera al Teatro dei Filodrammatici (viale Stradone 7, a Faenza; inizio ore 21 e domani alle 16.30) una sua produzione originale. La scena si svolge in una casa di campagna sulle colline romagnole, ai giorni nostri. Un gruppo di amici d’infanzia decide di trascorrere un weekend insieme per godersi la reciproca compagnia, dopo un periodo trascorso lontani per via dell’università, del lavoro, e delle vicende della vita che li hanno separati dopo la scuola.

Questa re-unione provoca una reazione dentro ognuno dei protagonisti. biglietto unico 8 euro.

Tutte le informazioni sulla pagina Facebook Filodrammatica Berton, su Instagram Filodrammatica_berton, e su www.filodrammaticaberton.it.