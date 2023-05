"Racconto l’attualità mischiando noir e politica"

Ha un titolo secco, esplosivo, ‘La bomba’, l’ultimo libro del ravennate Alberto Cassani, edito da Baldini+Castoldi. Per l’ex assessore alla Cultura e coordinatore della candidatura a Capitale europea della cultura, è il terzo romanzo dopo ‘L’uomo di Mosca’ del 2018 e ‘Una giostra di duci e paladini’ del 2021. Al centro del racconto c’è una città di provincia, che potrebbe sembrare Ravenna. E c’è una sindaca, una donna giovane, single e di origini straniere che finisce sotto minaccia. Tutto parte da alcuni messaggi anonimo rivolti alla protagonista, con cui un aspirante bombarolo lancia un ultimatum: la sindaca ha 30 giorni per decidere, o si ritira dalla politica o la bomba scoppia. L’autore lo presenta questa sera alle 18, alla libreria Feltrinelli di Ravenna, in dialogo con Matteo Cavezzali, direttore di ‘Scrittura Festival’ e l’assessore comunale alla Cultura Fabio Sbaraglia. Cassani, si riconosce nel filone del ‘giallo politico’?

"Sì, è corretto dire che in tutti e tre i miei libri siano presenti elementi riconducibili al giallo, a un mistero da scoprire, non necessariamente un delitto, e alla politica che gioca sempre un ruolo importante. Poi dentro le storie ci sono anche altri spunti per raccontare il tempo che stiamo vivendo".

Il protagonista maschile è il professor Carlo Fabbri, un uomo di mezza età a cui la sindaca chiede aiuto, visto che è anche il segretario locale del suo partito. C’è qualcosa di lei in questo personaggio?

"Di Carlo mi piacciono i suoi solidi principi e la capacità di far convivere la passione intellettuale con l’impegno politico. Dopo anni, viene richiamato in servizio e si trova ad occuparsi di affari di oggi da uomo di un altro tempo. Un esperimento interessante".

Ravenna non è mai citata, ma chi la conosce la riconosce facilmente tra le righe. Una scelta voluta come negli altri suoi romanzi?

"In realtà l’ho citata ne ‘L’uomo di Mosca’, ma solo perché non potevo farne a meno… Si tratta di una scelta per collocare il lettore dove vuole. Ciò che mi preme è raccontare una realtà di provincia, sufficientemente aperta per avere una donna sindaca, però non al punto forse da farle svolgere il mandato. Mi soffermo quindi sulle sue difficoltà, sul dietro le quinte. Sarebbe interessante farlo anche sulla Meloni e sulla Schlein".

Nessuno meglio di lei può raccontare questo backstage…

"Sì. Per questo mi soffermo a raccontare cose forse da addetti ai lavori, ma che rappresentano la quotidianità del politico. Descrivo riunione del partito o del consiglio comunale, soffermandomi su alcuni dettagli che non sempre vengono fuori".

Al di là della minaccia al centro dell’intrigo, il titolo ‘La bomba’ può essere inteso anche come una metafora?

"Sì. In fondo non bisogna dimenticarsi che a pochi km da noi è scoppiata una guerra dove le bombe esplodono tutti i giorni. Il romanzo cerca di far riflettere sul momento storico che stiamo vivendo, un grande cambiamento è in atto, e tutto potrà succedere nel giro di pochi anni".

Roberta Bezzi