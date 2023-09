Omicidio di Christian Battaglia, il racconto: “Ho avuto paura e l’ho accoltellato”

Ravenna, 23 settembre 2023 – “Ho avuto paura perché Christian è grosso, così ho preso il coltello. Ho avuto paura e ho cercato di difendermi. Gli ho detto ’vai via o ti accoltello’. E lui ha risposo che il coltello me l’avrebbe preso e mi avrebbe accoltellato lui. Così gli ho dato la coltellata".

Poche frasi che descrivono l’intero omicidio. Quello di Christian Battaglia, 47enne ravennate centrato mercoledì notte da un solo fendente alla parte alta dell’addome in un alloggio popolare di via Cura. E morto in ospedale mezz’ora dopo, cioè circa verso le 23. A raccontare nel primo pomeriggio di ieri nel corso dell’udienza di convalida davanti al gip Corrado Schiaretti gli ultimi istanti di vita del 47enne, è stato l’uomo che per sua stessa ammissione ha menato il fendente mortale: il 62enne Mario Antonio Iadicicco, originario di Formia - in provincia di Latina - arrestato dalla polizia per omicidio aggravato. Anche se è chiaro che le sue dichiarazioni vanno verso una linea difensiva improntata alla legittima difesa o al massimo all’eccesso colposo di legittima difesa.

Il pm Stefano Stargiotti titolare del fascicolo, oltre alla convalida dell’arresto, ha chiesto la custodia cautelare in carcere. La difesa - avvocato Massimo Ricci Maccarini - per ora non ha formulato istanze anche se non è escluso che più avanti possa chiedere i domiciliari per il suo assistito alla luce di due circostanze: è seguito sia dal Sert con adeguato programma per via di alcune dipendenze che dai servizi sociali

Il 62enne , durante l’interrogatorio di garanzia andato avanti per circa un’ora, ha ripercorso quella giornata a partire dal tardo pomeriggio quando lui e il co-inquilino, tal Naceur di origine magrebina, erano in casa. Poi "siamo andati a prendere una birra".

E la scintilla che ha finito con alimentare il rogo della tragedia, è scoccata verso le 19 in piazza Baracca proprio tra il Naceur e il Battaglia: "Lui e Christian - ha proseguito Iadicicco - hanno avuto una discussione: Christian l’ha preso per il collo e io mi sono avvicinato mentre stavano discutendo. Naceur ha preso la bici e se n’è andato". Una dinamica confermata da alcuni testimoni che hanno riferito di avere udito il Naceur pronunciare questo epiteto di scherno al 47enne scatenando la sua ira: ’frocio’.

«La lite è nata da una cosa banale - ha proseguito l’arrestato -. Quando Naceur se n’è andato, Christian è venuto verso di me. Mi ha preso la bottiglia di birra ancora chiusa e me l’ha data in testa. La bottiglia è caduta a terra senza rompersi. Io sono andato verso casa, ho chiamato Naceur e abbiamo mangiato. Stavamo parlando in cucina quando ho sentito bussare al portone" dato che "il citofono non funziona".

E allora "sono sceso, ho fatto quattro gradini: c’era Christian che mi ha dato uno schiaffo. Mi sono girato per tornare in casa e lui mi è venuto dietro". In quanto al Naceur, "era ancora dentro e cercava di mandarlo via: ma Christian provava a picchiarci. Ci ha urlato: ’froci, infami’. La porta di casa era rimasta aperta perché c’era lui in mezzo, e lui era grosso".

Eccoci arrivati all’escalation finale con la coltellata: "Poi lui è uscito. Io e Naceur siamo andati fino a piazza Baracca per prendere altre due birre. Non mi sono accorto di nulla, ero in stato un po’ alterato ma non ero ubriaco perché avevo bevuto solo due birre. E’ una cosa assurda, mi dispiace, ma mi sono spaventato molto".