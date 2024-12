Rachele Bastreghi dei Baustelle al teatro Socjale

Stasera alle 21.30 Rachele Bastreghi dei Baustelle (nella foto) torna al teatro Socjale di Piangipane con il suo ultimo progetto solista. Prendendo spunto dall’album ‘Psychodonna’, Rachele, accompagnata da Mario Conte, dà vita ad uno spettacolo intimistico e trascinante per piano, voce ed elettronica, mentre Alessandro Baronciani (fumettista, grafico, illustratore) disegnerà in diretta prendendo spunto dalle suggestioni musicali. Costo biglietto: 20 euro. Per info: www.teatrosocjale.it, 327-6719681.