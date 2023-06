Rachlin e Bronfman, talenti senza pari Oggi con l’Orchestra Cherubini

Sul palcoscenico di Ravenna Festival tornano due straordinari solisti: Julian Rachlin sul podio dell’Orchestra giovanile Cherubini e Yefim Bronfman al pianoforte. Questa sera alle 21 si esibiranno al Pala De André in un programma che prevede il Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 di Beethoven, solista il pianista naturalizzato americano, e la Quarta Sinfonia di Čajkovskij. In apertura il preludio da La leggenda dell’invisibile città di Kitež, opera che Rimskij-Korsakov dedicò alla città sommersa dal lago Svetlyj Jar.

Yefim Bronfman si misurerà con la bellezza del Quarto Concerto per pianoforte di Beethoven, quello più temuto da Artur Schnabel per l’impalpabile attacco in pianissimo. A incorniciare questo capolavoro due gemme del romanticismo russo: il preludio da La leggenda dell’invisibile città di Kitež, opera in cui Rimskij-Korsakov condensò i tentativi più arditi di interpretazione della religiosità paleo-slava.

In chiusura, la Quarta di Čajkovskij, la sinfonia del ‘Fato’. Fatale fu l’incontro con la mecenate Nadezda von Meck, che nel 1876 inaugurò quattordici anni di sostengo e solidarietà al tormentato compositore, col patto di non vedersi mai di persona. Julian Rachlin è uno dei violinisti e violisti più apprezzati al mondo, ma ha intrapreso anche la carriera di direttore d’orchestra. Attualmente è direttore principale ospite della Turku Philharmonic Orchestra in Finlandia e direttore residente della Filarmonica di Sofia. Prevendite: 0544249244; biglietti da 15 a 65 euro.