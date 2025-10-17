Racket del caro estinto, pene per 26 anni

Sette assoluzioni tra gli abbreviati e tre sentenze di non luogo a procedere pronunciate con diverse motivazioni per altrettante società. E poi tra patteggiamenti e condanne in abbreviato, sono stati distribuiti circa 26 anni di carcere tra una pena massima di tre anni e minime di un anno e due mesi. Quanto alle imprese, hanno patteggiato circa 10 mila euro di sanzione pecuniaria; non sono scattate sanzioni interdittive e confische grazie al pregresso risarcimento del danno. Si è chiusa così ieri pomeriggio l’udienza preliminare a carico di 51 imputati tra persone fisiche (35) e giuridiche (16) in relazione al caso già battezzato del ‘caro estinto’ che vedeva coinvolte a vario titolo imprese di Faenza, Imola, Cotignola, Lugo e Alfonsine. Tra gli accusati, anche alcuni dipendenti Ausl in servizio agli obitori di Faenza e Lugo.

Almeno secondo la procura, alla base di tutto ci sarebbe stato un gruppo formatosi per accaparrarsi i funerali di pazienti defunti. Già a suo tempo il gup Corrado Schiaretti aveva ammesso la costituzione di parte civile dell’Ausl Romagna e dell’agenzia funebre faentina Zama la quale con una denuncia aveva dato avvio alle indagini sul caso. Secondo le verifiche andate avanti tra gennaio e maggio 2020, alcuni addetti alle camere mortuarie in cambio di denaro da parte di alcune pompe funebri, avevano fornito servizi che esulavano dai loro compiti: vedi la preparazione e la vestizione delle salme usando peraltro mezzi del servizio sanitario nazionale. Inoltre, gli stessi avrebbero rivelato alle pompe funebri amiche, le cosiddette salme libere: cioè per le quali i parenti non avevano ancora dato indicazioni. Erano sempre loro che - prosegue l’accusa - si adoperavano per assegnare le camere ardenti migliori a loro vantaggio. E che facilitavano o meno gli ingressi in obitorio, assumendo atteggiamenti, definiti dagli inquirenti, di ostruzione verso quelle pompe funebri che non facevano parte del delineato sistema. Con questo metodo le imprese avrebbero risparmiato sui costi un buon 50-70%: per la vestizione dei defunti avrebbero pagato tra 30 e 60 euro invece di 120-140 euro. L’indagine aveva preso le mosse dalla segnalazione del titolare dell’impresa funebre Zama, il quale aveva maturato il sospetto che qualcosa non tornasse. Vale a dire che addetti alla camera mortuaria acconsentissero a svolgere, dietro pagamento, le attività di vestizione e tanatocosmesi delle salme in luogo delle ditte. Nutrita la schiera dei difensori tra i quali citiamo Alessandra Giovannini, Sergio Gonelli, Andrea Visani, Luca Orsini, Giovanni Scudellari, Giorgio e Marco Guerra. Gli avvocati Alessandro Montanari e Lorenzo Valgimigli erano infine per le due parti civili. Il pm d’udienza era Francesco Coco, il titolare del fascicolo era il procuratore Daniele Barberini.