Raddoppiano i morti sulla strada: "Velocità e distrazione le cause. Anche l’e-commerce influisce"

E’ raddoppiato in appena un anno il numero di incidenti mortali sulle strade della provincia di Ravenna, passati da otto a sedici. Un macabro primato per le strade ravennati, faentine, cervesi, della Bassa Romagna e dell’Appennino: peggio in tutta la regione fa solo la provincia di Rimini, che addirittura triplica il numero di decessi, con un balzo dai tre del 2021 ai nove del 2022. E il Covid non c’entra.

In molte province dell’Emilia Romagna i decessi sulla strada sono addirittura diminuiti: è successo a Bologna (da 29 a 21), Ferrara (da 10 a 8), Reggio Emilia (da 17 a 3), Parma (da 19 a 7) e Piacenza (da 17 a 10), mentre a Modena si sono registrati 15 decessi sia nel 2021 che nel 2022. Numeri in aumento anche a Forlì-Cesena, che è passata dai sette morti del 2021 agli undici del 2022. Va detto che il numero di incidenti che hanno registrato dei feriti è in aumento in tutte le nove province emiliano-romagnole: a Ravenna si è passati dai 6385 del 2021 ai 7038 del 2022, un incremento del 10% netto, percentuale in linea con i dati di Bologna, Ferrara, Rimini, Modena, Parma e Piacenza. Il numero di feriti sulle strade ravennati è di poco inferiore a quello sulle direttrici forlivesi e cesenati, che ne contano 7125. Solo Bologna, Modena, Parma e Reggio ne hanno registrati di più. Le fasce d’età più a rischio sono quelle fra i 45 e i 49 anni e fra i 50 e i 54, entrambe con oltre 10mila incidenti con feriti registrati in regione. Ma anche gli under19 incidentati (quindi in viaggio nella maggior parte dei casi su un mezzo guidato da altri) sono molti: 8700 feriti in tutta la regione – fra cui due deceduti – in aumento rispetto ai 6100 del 2021. Le case di questa spaventosa serie di incrementi sono molte, fa notare Mauro Sorbi, presidente dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale: "le maggiori cause sono la velocità e la distrazione, facilitata dall’uso di apparecchiature elettroniche – al punto che è in aumento la sinistrosità autonoma, cioè le uscite di strada non causate da un altro veicolo". Non va poi dimenticata l’esplosione del fenomeno dell’e-commerce che negli ultimi anni ha riversato in strada una quantità spropositata di veicoli. "La stringente tabella di marcia degli autotrasportatori per rispettare i tempi di consegna ha portato a dinamiche esasperate. La manutenzione e la cura dei veicoli risulta spesso scarsa: lo si riscontra nelle analisi dei post-incidenti; gomme usurate o non idonee sono un altro punto dolente – risulta infatti in crescita la richiesta di gomme di seconda mano". Nel mirino anche "il mancato rispetto dei turni di riposo".

