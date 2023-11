‘Radici’, con dedica agli alluvionati. Tanti artisti sul palco dell’Alighieri

Dopo la festa di Rai Radio 3 ‘RavennaInOnda’ dell’anno scorso, l’ex capitale bizantina torna protagonista con ‘Radici’, una serata in diretta dal teatro Alighieri per riaccendere una luce sui territori gravemente colpiti dall’alluvione a maggio. L’appuntamento è per questa sera alle 20. L’ingresso è gratuito ma i biglietti sono già andati esauriti durante le prime giornate di apertura delle prenotazioni. La serata avrà per protagonisti donne e uomini d’arte e di spettacolo che declineranno, ognuno con il proprio linguaggio, il tema delle ‘Radici’. Ad alternarsi sul palco, saranno Mariangela Gualtieri, Alessandro Bergonzoni, Matteo Cavezzali, Danilo Rossi con Margherita Spicci, Elena Bucci, il quartetto di Ambrogio Sparagna, Marco Baliani, Gabriele Mirabassi con Giancarlo Bianchetti. A parlare dell’evento è Andrea Montanari, direttore di Rai Radio 3, fra l’altro nato a Ravenna: "Mi sono trasferito presto e ho sempre vissuto altrove, ma il legame è forte e ben presente". Montanari, com’è nata l’idea di questa serata speciale in città?

"Quando la Romagna è stata colpita dalla tragedia dell’alluvione, che non si è esaurita in quei pochi giorni di emergenza, ma ha avuto forti ripercussioni sulla vita delle persone, sul loro lavoro, così come sull’economia, l’agricoltura e gli altri comparti, abbiamo pensato fosse necessario tenere alta l’attenzione". Non bisogna dimenticare…

"Esattamente. Uno dei grandi nodi dell’informazione è che una volta spenta la ‘luce’ sulla tragedia’, poi si dimentica dei problemi che restano da risolvere. Come servizio pubblico, ci è sembrato giusto non girarci dall’altra parte e tornare con uno spettacolo per tornare a parlare di questi territori, del loro dolore e dell’ansia di rinascita".

Quando avete immaginato ‘Radici’, non era immaginabile che una tragedia simile a quella della Romagna potesse abbattersi sulla Toscana…

"No. E questa è la dimostrazione di quanto ci sia bisogno di tenere acceso il faro su queste tematiche".

Vi aspettavate un teatro tutto esaurito in pochi giorni?

"No. Questa risposta entusiastica ci rende felici, ci commuove, come d’altra parte era già successo l’anno scorso con la festa di Rai Radio 3. Il legame con Ravenna e con la Romagna è molto forte perché molti nostri ascoltatori sono originari proprio di queste terre e si dimostrano sempre partecipi e attivi".

Il tema della serata si riassume nella parola ‘Radici’. Può chiarire il senso della scelta?

"’Radici’ evoca subito il rapporto con la terra e con la cultura di un posto. Ma ‘Radici’ sono anche quelle purtroppo ‘bruciate’ dall’alluvione, nei campi allagati dall’acqua. Gli scrittori, i musicisti e tutti gli artisti invitati rifletteranno in modo originale su questo, ma anche su come tornare a sperare, elaborando nuovi sistemi di sviluppo economico e di relazioni sociali".

Roberta Bezzi