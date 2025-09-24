"Radici e rami pericolosi". Giardino chiuso alla ‘Torre’

Il giardino della scuola elementare Torre di via Pavirani, dell’Istituto San Biagio, a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, è stato chiuso e i bambini, almeno per ora, non potranno utilizzarlo. La chiusura è legata al fatto che le radici degli alberi presenti nel cortile hanno provocato alcuni avvallamenti nel terreno, rendendolo discontinuo e, probabilmente, si è ritenuto che i bambini potrebbero farsi male. Gli alberi presentano anche alcuni rami molto bassi che avrebbero bisogno di essere potati.

Il Comune ha già fatto un primo sopralluogo, quest’anno, nello spazio esterno alla scuola e, anche se sono stati riscontrati gli avvallamenti delle radici e altre questioni legate alla presenza delle alberature, non si è ritenuto ci fossero i presupposti per chiudere lo spazio ai bambini. È presumibile quindi che la decisione sia partita dalla scuola stessa per prudenza, per evitare che i piccoli studenti, magari correndo durante la ricreazione, potessero cadere e farsi male.

Il Comune, come avviene anche per tutte le sedi delle altre scuole, oltre ad aver fatto un sopralluogo prima dell’inizio dell’anno scolastico, interverrà nel giardino della primaria Torre per sistemare ulteriormente le alberature, anche se sulle radici è difficile si possa trovare una soluzione definitiva. I tempi dell’intervento non sono però stati ancora decisi. Quello delle radici è un problema che non riguarda infatti solo i giardini e i parchi, ma anche molte vie della città, dove soprattutto le radici dei pini in molti casi hanno creato vere e proprie spaccature nel terreno.

A sollevare la questione del giardino della scuola primaria di via Pavirani chiusi sono stati alcuni genitori che vorrebbero, almeno finché le temperature lo consentiranno, che i bambini potessero avere uno spazio all’aperto dove trascorrere alcuni momenti di pausa tra una lezione e l’altra. La scuola Torre fa parte dell’Istituto comprensivo San Biagio che comprende anche l’altra primaria Camerani in via Bargigia e la secondaria di primo grado don Minzoni in via Cicognani.