Radiohead, storia infinita
’Pop is dead’, il libro di Rennis sul gruppo inglese, sarà presentato a Lido di Savio

I Radiohead, un gruppo entrato nella storia della musica pop (e il termine è decisamente riduttivo). Per approfondire la conoscenza del gruppo guidato da Thom Yorke, l’appuntamento è oggi alle 18 al Lupo di Lido di Savio (viale Romagna 323/H), dove si terr la presentazione del libro di Fernando Rennis ’Pop is dead. La storia dei Radiohead’ (Nottetempo). L’autore sarà in dialogo con Luigi Bertaccini. I Radiohead esordiscono nel 1992 con Creep, un singolo di grande successo commerciale che finiranno presto per odiare, e da lì in avanti sfidano le convenzioni del pop per diventare, nei decenni successivi, un gruppo imprevedibile e spiazzante, non solo dal punto di vista musicale. La loro storia è sorprendente, come la loro discografia, in cui convivono Ok Computer (1997), definito “l’ultimo grande album rock del xx secolo”, Kid A (2000), un disco che spinge sull’elettronica, e In Rainbows (2007), una sintesi sonora pubblicata in digitale sul sito del gruppo, con prezzo a scelta.

Un decennio dopo, mentre venivano analizzati in ogni loro aspetto e conquistavano nuove generazioni di fan, i Radiohead si sarebbero eclissati, concentrandosi sui progetti solisti. Restano aspetti ancora poco conosciuti della storia e del “fenomeno Radiohead”, stereotipi da smontare, contraddizioni da approfondire, indizi da sondare: come ha fatto Fernando Rennis, che da anni è sulle tracce dei cinque di Oxford e ha parlato con i loro insegnanti e compagni di scuola, intervistato musicisti, registi, giornalisti e collaboratori che hanno incrociato le loro vicende. Ingresso libero.

