Radiologia a domicilio: “Meno spostamenti e costi più ridotti”

Ravenna, 21 ottobre 2024 – Spostare le apparecchiature per non spostare i pazienti più fragili e in difficoltà. È questa l’idea alla base del nuovo servizio di radiologia, che si muove su un Fiat Fiorino, avviato il 16 settembre a Ravenna dall’Azienda sanitaria locale che di fatto – grazie alle donazioni di Claudia Zanzi e della Bcc Ravennate, forlivese e imolese – consentirà di eseguire le radiografie di base e più frequenti ai pazienti ricoverati nelle strutture per anziani o per disabili ma anche negli hospice e nella casa circondariale o a domicilio per i pazienti in carico al servizio di assistenza domiciliare che abbiano difficoltà deambulatorie e non siano trasportabili con mezzi privati.

Accorciare i tempi

“In tale contesto – spiega Roberta Mazzoni, direttrice del distretto sanitario di Ravenna – si è quindi delineata l’esigenza e l’opportunità di implementare a supporto dei percorsi assistenziali domiciliari già in essere, anche un setting diagnostico; limitatamente agli esami radiologici eseguibili con un’apparecchiatura RX portatile”. Il progetto nasce in epoca di Covid 19 e, come specifica Maria Teresa Minguzzi, direttore della Radiologia di Ravenna-Cervia, risolve il problema di dover predisporre le ambulanze per trasportare i pazienti dalla struttura di residenza all’ospedale. “Un aspetto, quello dello spostamento in ospedale, sempre problematico per i soggetti con decadimento cognitivo e che – spiega Minguzzi – può comportare tempi molto lunghi per un esame in sé molto rapido”.

"Soluzione meno gravosa”

Così, mandando l’equipe nel luogo di soggiorno, con due tecnici di radiologia e su base programmata e non di urgenza, si risolve il problema dello spostamento (e dei relativi costi) in ambulanza. Tra un anno, spiega Giorgio Servadei, responsabile infermieristico e tecnico Dipartimento diagnostica per immagini di Ravenna, “potremo anche valutare gli effetti economici dell’operazione Rx a domicilio”. Che rappresenta una soluzione meno gravosa per il paziente e onerosa in termini di costi, con eguali livelli di accuratezza diagnostica e sicurezza. Ogni prescrizione di indagine radiologica corredata da quesito clinico/diagnostico, verrà valutata in termini di appropriatezza e giustificazione dal medico radiologo. L’esecuzione dell’indagine verrà programmata entro 3 giorni lavorativi dall’invio della prescrizione.