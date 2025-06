Raffica di furti a Marina: "Non si sta più tranquilli"

"Marina di Ravenna è sempre stata un posto molto tranquillo, ora siamo costretti a chiuderci in casa e a mettere l’allarme". È amareggiata e anche impaurita una residente di via Garibaldi che preferisce rimanere anonima. Lei vive a Marina di Ravenna dal 1970 e precisa che "non era mai successo niente di simile". Il furto più importante, una vera e propria razzìa nella parte di abitazione dove vive la sorella con i genitori, la famiglia l’ha subìto circa due settimane fa. "I ladri – racconta – sono entrati di notte attraverso il garage e hanno portato via tutto: quattro cellulari, due computer, Alexa, le borse firmate di mia mamma, i portafogli con i soldi dentro. Un colpo da svariate migliaia di euro". Ma, oltre all’ingente bottino, quel furto ha tolto il sonno alla sorella che "quella notte si è svegliata e si è accorta dei ladri. Ha chiesto “Chi siete?“ ma nessuno ha risposto e sono andati via". Il colpo è stato denunciato ai carabinieri di Marina. "Una settimana prima – continua la residente – i ladri avevano aperto l’auto di mio marito, parcheggiata davanti a casa. E ieri notte l’ultimo furto".

Non l’unico messo a segno tra giovedì e ieri tra via Garibaldi, via XXIV Maggio e via Zara. "Abbiamo letto sulla chat ‘Ravenna Sos Sicurezza’ che avevano rubato diverse bici nei giardini – prosegue la donna –, mio marito è sceso e ha visto che era sparita anche quella di mia sorella. Che per fortuna è stata riportata oggi (ieri, ndr) dai carabinieri presso i quali era stato denunciato il furto".

Anche Fabrizia nel gruppo Facebook ‘Comitato Cittadino Marina di Ravenna’, riferendosi alla notte tra giovedì e ieri, scrive: "Sono entrati nel nostro cortile in via Garibaldi, hanno aperto auto. Poi anche l’auto in strada di mio marito. Forse sarebbe il caso che le forze dell’ordine facessero più giri di notte perché il problema sta peggiorando".

È dello stesso parere Alberto Emiliani, amministratore dei gruppi di controllo di vicinato per la rete ‘Ravenna Sos Sicurezza’, riferendosi a "quello che sta avvenendo a Marina di Ravenna, partendo all’incirca dal 16 maggio con l’apertura di auto e dal 17 maggio con un tentativo di furto a un anziano con la tecnica dell’abbraccio, per continuare il 18 e 19 maggio con ancora aperture di auto e altre situazioni delinquenziali, fino ad arrivare al 28 maggio con il furto in un appartamento di una nostra aderente con i proprietari all’interno dell’abitazione (quello raccontato da lei stessa nell’articolo, ndr). Infine, l’11, 12 e 13 giugno furti di biciclette e all’interno di autovetture".

