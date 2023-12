Raffica di furti durante le feste. Ladri in casa con i proprietari

È allarme furti in Bassa Romagna e in particolare nella zona di Bagnacavallo. I ladri, come purtroppo spesso accade, approfittano dei giorni delle festività tra Natale e Capodanno quando tante famiglie sono in vacanza lontano dalle abitazioni, per fare incursione nelle case.

In particolare, sono stati segnalati furti nella serata di Santo Stefano nella zona di via Rotella Inferiore a Bagnacavallo. In alcuni casi, addirittura, i malviventi sono entrati in azione con i proprietari presenti nell’abitazione. Nessuno si è accorto di niente, almeno fino a quando non è emerso che dalle case mancavano soldi e gioielli. Due sono state le abitazioni letteralmente svaligiate ma non sono mancate altre incursioni.

Dei furti si stanno occupando le forze dell’ordine, allertate dai residenti esasperati. Mirko, pasticcere di Tiffany di Bagnacavallo, uno dei derubati, ieri si è sfogato in un post su Facebook in cui ha postato la fotografia di una delle stanze di casa, completamente messa a soqquadro dai ladri, accompagnata dalla scritta: "Regalo di Natale... ieri sera alle 21.30 ed eravamo in casa...".