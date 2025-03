Raffica di furti, i carabinieri denunciano nove persone

Nove persone sono state denunciate dai carabinieri di Castel Bolognese per vari reati tra cui furto, indebito utilizzo di carte di credito, rapina impropria e tentata estorsione. È questo il bilancio di una serie di controlli dei militari, in particolare lungo la via Emilia, in seguito a episodi avvenuti in paese.

A finire nei guai, è stato un italiano, noto alle forze dell’ordine, che ha rubato generi alimentari da un negozio. Quattro stranieri sono stati denunciati per furto in concorso e indebito utilizzo di carte di credito perché hanno rubato e utilizzato bancomat e carte di credito, rubate a un’anziana e a un operaio, per effettuare acquisti e prelievi in diversi istituti di credito.

Nei guai sono finiti anche tre pregiudicati italiani, accusati di rapina impropria, dopo aver avuto una colluttazione con due uomini all’esterno di un supermercato e aver rubato il portafoglio a uno di loro. Infine, uno straniero è stato denunciato per furto e tentata estorsione perché, dopo aver raggiunto un connazionale alla stazione ferroviaria e avergli rubato il cellulare, ha preteso dalla vittima una dose di sostanza stupefacente.

Immediato è arrivato il ringraziamento ai carabinieri da parte del sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza: "L’impegno costante dei carabinieri, attraverso pattugliamenti mirati e attività di prevenzione, è fondamentale per garantire la tutela dei cittadini e la vivibilità del nostro territorio. Come Amministrazione, continueremo a collaborare con le forze dell’ordine per rafforzare le misure di sicurezza, a partire dalla videosorveglianza, dalla pubblica illuminazione, dalla riqualificazione della caserma dei Carabinieri, e a promuovere un senso di legalità e protezione per tutti i nostri concittadini. Invitiamo la cittadinanza a segnalare tempestivamente situazioni sospette e a mantenere alta l’attenzione, in un’ottica di collaborazione attiva per il bene comune".