Prima la droga, poi la violenza: ragazza americana di 19 anni stuprata dal branco a Ravenna

Ravenna, 30 agosto 2024 – Lei ha 19 anni e dagli Stati Uniti è arrivata tra i mosaici bizantini e le chiese patrimonio Unesco di Ravenna nell’ambito di uno scambio culturale. Arrivata e ripartita nei giorni scorsi dopo avere raccolto velocemente tutte le sue cose.

Lo spartiacque nella vita di questa giovane studentessa americana, porta la data di domenica quando alcuni ragazzi non ancora identificati, l’hanno violentata nella città romagnola dopo averla agganciata in una festa al mare. E dietro a questa vicenda s’agita lo spettro della droga dello stupro. La ragazza non ha praticamente voluto collaborare con gli inquirenti lasciando dunque l’inchiesta su una strada per ora tutta in salita. E il suo repentino ritorno negli Usa, non agevolerà di certo la ricostruzione dei fatti. Ma secondo quanto sin qui raccolto grazie alle poche confidenze che la 19enne ha fatto alla ragazza ravennate che la ospitava e sulla base di quanto indicato agli operatori sanitari del pronto soccorso e riportato nel referto, è emerso che domenica sera, come molti altri suoi coetanei ravennati e non, era andata a una festa in uno stabilimento balneare di Punta Marina Terme. Musica, qualche bicchiere, il mare, l’aria calda: una bella atmosfera.

Da qui, per ragioni ora al vaglio dei carabinieri coordinati dal pm di turno Lucrezia Ciriello, lei e i suoi violentatori si erano poi spostati verso la città dove tutto è accaduto. La giovane non è andata subito all’ospedale cittadino per farsi visitare: ha tenuto quel segreto dentro di sé per diverse ore fino a quando, sembra su consiglio dall’America dei suoi genitori ai quali aveva telefonato per ricevere conforto, lo ha fatto la notte del giorno dopo, lunedì. A quel punto è scattato lo specifico protocollo. E si è messa in moto la macchina della giustizia. Ma ormai la giovane americana aveva già un piede sul predellino dell’aereo. La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per violenza sessuale di gruppo. Come di prassi, verranno esaminate le immagini delle telecamere del locale e verranno sentiti alcuni giovani avventori presenti quella notte.