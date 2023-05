Ragazza in bici travolta da un’auto a Ravenna: per i testimoni aveva le cuffiette

Ravenna, 10 maggio 2023 – In un incidente, avvenuto intorno alle 13 di ieri in via Cesarea, all’incrocio con via Vincenzo Monti, è rimasta gravemente ferita una 17enne. La giovane è stata travolta dall’auto che la seguiva. A seguito dell’urto era cosciente ma presentava difficoltà respiratorie.

Caricata dall’ambulanza con un codice di massima gravità, è stata portata in ospedale e da qui trasportata sull’elisoccorso al Bufalini di Cesena, dove le sono state riscontrate fratture oltre a varie escoriazioni, tra cui un taglio sul volto. Il quadro clinico era stabile. Gli agenti della Polizia Locale di Ravenna, intervenuti col Nucleo infortunistica, stanno ricostruendo la dinamica del sinistro, anche sentendo i testimoni.

Dai primi accertamenti, sembra che la 17enne, percorrendo via Cesarea in sella a una bici, in direzione della periferia, abbia improvvisamente effettuato una manovra di svolta a sinistra. Il Maggiolone Volkswagen che la seguiva l’ha travolta, nell’impatto il parabrezza è andato in frantumi. La conducente dell’auto è risultata negativa all’alcoltest. Secondo alcune testimonianze, mentre pedalava la giovane pare indossasse un paio di cuffiette.