Ragazza investita sulle strisce davanti alla stazione dei treni

Le telecamere del sistema di videosorveglianza comunale hanno ripreso l’incidente nella sua interezza. Una giovane attraversa la strada sulle strisce pedonali tra viale Pallavicini e piazza Farini, davanti alla stazione ferroviaria. Lei guarda davanti a sé, senza buttare l’occhio alla sua destra, l’auto che sopraggiunge non frena e investe il pedone. L’impatto, fortunatamente, non sembra violentissimo. L’automobilista fa in tempo a frenare subito dopo e ad prestare soccorso alla ragazza. La giovane ferita, trasportata all’ospedale di Ravenna con un codice di media gravità, è una 24enne di Ravenna. Sul posto, per i rilievi dell’incidente la Polizia locale, che ha ascoltato l’investitore, un 84enne.