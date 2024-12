Ragazza abusata per strada: molestata alla fermata del bus

Ravenna, 21 dicembre 2024 – L’aveva agganciata per strada. E, dopo averne carpito la fiducia, aveva approfittato di lei per molestarla. Un’accusa di violenza sessuale su una 20enne ravennate che giovedì sera ha fatto finire in carcere un 56enne di origine marocchina senza fissa dimora in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Corrado Schiaretti su richiesta del pm Francesca Bugané Pedretti. Le Volanti della polizia lo hanno agganciato nei pressi di un bar e lo hanno subito accompagnato in cella.

Dalle verifiche è emerso che l’uomo non era nuovo a episodi di contesto analogo: il questore gli aveva infatti già notificato un ammonimento per atti persecutori chiesto da una avvocatessa vittima dei comportamenti del 56enne. Inoltre il 18 settembre scorso era stato indagato sempre dalla questura con l’accusa di avere minacciato una donna nel parco di via Newton.

L’episodio che lo ha fatto finire ora in carcere, risale al 3 giugno scorso. Quel giorno - secondo quanto ricostruito dall’apposita sezione della squadra Mobile - la 20enne era appena uscita dal lavoro quando il 56enne l’aveva agganciata. Saranno state le 14 circa: lei era alla fermata del bus e lui stava passando in bici. Quindi si era fermato e con una scusa aveva parlato ala giovane per poi palpeggiarla. Per fortuna all’arrivo del bus lei era salita al volo e lui si era dileguato. Alla sua identificazione si era arrivati perché due giorni dopo la giovane, che si era fatta venire a prendere dal padre, aveva notato di nuovo il sospettato in sella alla stessa bici: e allora lo aveva detto al genitore il quale, dopo avere tentato invano di raggiungerlo per un serrato confronto, era comunque riuscito a scattare una foto. Su due piedi era intervenuta una pattuglia dell’Arma: la stessa che il 9 giugno verso le 17.30 in Borgo San Rocco aveva notato un uomo su una bici del tutto simile a quello della foto. Lo avevano intercettato: non aveva i documenti e così lo avevano accompagnato in caserma per identificarlo e denunciarlo a piede libero.

Intanto la polizia aveva sentito sia i genitori della ragazza che alcune colleghe di lavoro. Il padre in particolare aveva raccontato della prostrazione della figlia per le molestie subite: ora aveva perfino paura ad andare di nuovo sul bus. La ragazza, una volta ascoltata dagli inquirenti, aveva descritto con precisione i fatti ribadendo di avere incontrato assieme al padre lo stesso uomo. E persino riconoscendolo tra le foto di altri. Dagli accertamenti è emerso che il 56enne, difeso dall’avvocato Andrea Valentinotti, è irregolare e destinatario di un provvedimento di espulsione: quindi è stato anche denunciato per inadempimento dell’ordine del questore di lasciare l’Italia.