Ragazza tenta il suicidio in stazione a Faenza, salvata da un vigile del fuoco volontario

Stava aspettando alla stazione ferroviaria di Faenza il passaggio del Frecciarossa, per gettarsi sui binari. L’ha salvata il sesto senso di un giovane vigile del fuoco volontario di Marradi, che le si è avvicinato e l’ha fatta desistere. E ora Mattia Rontini, 24 anni, può raccontare, con grande emozione, quello che in pochi minuti è accaduto. Stava rientrando a casa, dopo aver svolto il suo turno di vigile del fuoco volontario al distaccamento di Marradi. Lui è marradese, ma adesso vive a Riccione, dove svolge il lavoro di autista di ambulanza. "Come sempre – dice – avevo preso il treno che da Firenze va a Faenza, ed ero in stazione ad attendere il convoglio diretto a Riccione. Il treno era in ritardo, e ho notato in lontananza una ragazza. Ci ho fatto caso, perché era oltre la linea gialla, molto vicina al binario. Allora mi son detto, vado a chiederle di farsi indietro". Così ha fatto e l’ha fermata, poi la ragazza ha ingurgitato una boccetta di ansiolitico e ha ammesso di volere farla finita. Così Rontini ha allertato il 113 con l’ambulanza e ha salvato la ragazza che ha 23 anni.

Paolo Guidotti