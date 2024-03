"Ragazzi, siate creativi e coraggiosi"

Lo sciopero della scuola non ha impedito, ieri mattina, che la platea del teatro Alighieri si riempisse di studenti per la ‘Chiamata alle arti’ di Cristina Mazzavillani Muti. A riceverli, sul palcoscenico, è stata proprio lei, pronta a spiegare in cosa consiste il progetto nato in occasione della prossima edizione di Ravenna Festival. Li ha spronati ad essere creativi, coraggiosi, a ‘buttarsi’ insomma nel nome dell’arte. "Ringrazio Ravenna Festival – ha esordito – perché io con la manifestazione ho chiuso, non con il cuore ovviamente, ma dal punto di vista lavorativo. E quando il programma era già pronto, sono arrivata io a scombinare tutto e loro me lo hanno permesso". Poi ha guardato i ragazzi seduti in platea: "Voi siete il futuro del mondo" ha aggiunto. Per questo quando Michele Marco Rossi e Anna Leonardi, i direttori artistici del progetto, sono arrivati a casa sua e le hanno proposto questa nuova avventura, non ha potuto rifiutare. "Ho pensato che ancora una volta fosse arrivata una chiamata, e mi sono messa per strada un’altra volta".

La ‘Chiamata alle arti’ si terrà al Museo Classis dal 17 al 20 giugno, saranno quattro giornate per vivere l’arte e condividerla. Possono prendervi parte i giovani fino a 25 anni, ed è aperta a diversi linguaggi: dalla fotografia al video, dalla poesia al rap e alla trap, dalle arti visive al mosaico fino alla composizione musicale. Il termine per iscriversi è il 30 aprile, occorre inviare domanda e materiali a chiamataallearti2024@ravennafestival.org

Info. e modulo per la domanda di partecipazione sul sito del Ravenna Festival.

Sul palcoscenico dell’Alighieri, insieme a Cristina Muti, sono saliti anche i due direttori artistici che hanno spiegato ai ragazzi in cosa consisterà l’iniziativa, è stato proiettato un video di Matteo Succi, giovanissimo artista digitale ravennate che ha anche collaborato con il Festival. "Ci vogliono tanta passione e tanto studio e bisogna fare gli incontri giusti" ha detto spiegando ai ragazzi la strada percorsa da lui fino ad ora.

Quella di ieri è stata una mattina all’insegna della creatività e se i ragazzi in platea pensavano di cavarsela senza partecipare attivamente, non avevano fatto i conti con l’entusiasmo e la determinazione di Cristina Muti che, microfono in mano, a un certo punto è scesa dal palcoscenico per parlare direttamente con loro. Li ha spronati, ha fatto domande e ha invitato alcuni di loro sul palco per suonare, cantare, mostrare cosa significa per loro l’arte. Insomma un piccolo assaggio di quello che accadrà dal 17 al 20 giugno al Museo Classis. "Vorrei che quel bel parco attorno al museo – ha concluso Cristina Muti – diventasse una specie di Woodstock ravennate". E c’è da scommettere che riuscirà nell’intento.

a.cor.