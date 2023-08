Ragazzine palpeggiate alla sagra: arrestato

Due per ora le ragazzine che lo accusano di essere state palpeggiate nella calca che venerdì sera c’era alla sagra di ’Pargher’ a Massa Lombarda. Ma le giovani prese di mira potrebbero essere state di più. Di fatto un ultra-sessantenne italiano, come disposto dal pm di turno Marilù Gattelli, si trova ora in carcere in attesa di convalida dell’arresto in flagranza scattato per violenza sessuale.

A bloccare l’uomo, nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza predisposti dal questore di Ravenna Lucio Pennella, sono stati i poliziotti del commissariato di Lugo e i carabinieri della locale Stazione dell’Arma. Tutto si è verificato tra le 21 e le 22 quando una prima ragazzina è stata palpeggiata. Su due piedi sembrava potesse magari trattarsi di un urto accidentale: ma è poi emerso che il sospettato indugiava in zona. Quando anche una seconda giovane è presumibilmente finita nel mirino, ecco che allora è scattato l’allarme: il sospettato è stato bloccato ed è stato riconosciuto dalle dirette interessate. Sono seguiti momenti di tensione visto che erano presenti anche genitori con le famiglie al seguito. L’udienza di convalida dell’arresto è prevista per inizio settimana davanti al gip del tribunale di Ravenna: nell’occasione, l’ultra-sessantenne avrà naturalmente la possibilità di fornire la propria versione dell’accaduto. La sua posizione sarà comunque oggetto di valutazione anche sotto il profilo amministrativo finalizzato all’emanazione della misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio. Alla luce dell’accaduto, il sindaco Daniele Bassi, con delega alla sicurezza nella giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, si è voluto congratulare con le forze dell’ordine per la costante attività finalizzata al contrasto della criminalità.