Raggisolaris al debutto: "Servirà pazienza"

Il grande giorno è arrivato. Alle 18 la Tema Sinergie debutterà in campionato al PalaCattani contro l’Allianz Pazienza San Severo, in una sfida tra squadre dall’età media molto bassa e con giovani interessanti che vogliono essere protagonisti. Faenza sarà senza Romano, out per un problema alla schiena con cui convive da alcune settimane. Il suo recupero sta procedendo molto bene, ma per allungare le rotazioni, la dirigenza ha tesserato Stefanini, che proprio oggi debutterà davanti ai suoi nuovi tifosi.

"Prima dell’aspetto tattico sarà fondamentale vincere l’emozione del debutto in casa – sottolinea coach Lorenzo Pansa -, perché in una squadra giovane come la nostra il lato emotivo è molto importante. Sono contento di questo inizio di stagione perché sin dal giorno del raduno ho visto lo spirito giusto, ma siamo un cantiere aperto e ci vorrà pazienza. La nostra preseason finirà a dicembre quando ci saremo conosciuti bene, ma questo non vuole dire che non ci faremo valere sin dalla prima giornata".

San Severo è allenata da Massimo Bernardi, coach bravo a lavorare con i giovani proprio come Pansa, chiamato a dare continuità al progetto dello scorso anno che vide i pugliesi tra le rivelazioni della B Nazionale, bravi a conquistare la salvezza diretta. Il nuovo arrivato Lucas forma con Bugatti una coppia micidiale di tiratori e anche Mobio ha il colpo sempre in canna. Sotto canestro Gherardini e Ndour garantiscono fisicità e sostanza, senza dimenticare l’ex di turno Bandini e i 2005 Scredi e Gattel, ottimi prospetti.

"Noi e San Severo siamo squadre simili, ma la differenza è che l’Allianz Pazienza può contare su cinque confermati e quindi ha un piccolo nucleo di giocatori che si conosce bene. Dovremo essere bravi in attacco a resistere alla pressione di San Severo e in difesa a non concedere canestri facili con i quali riesce a spezzare l’equilibrio delle partite mettendole a suo favore. Soprattutto sarà fondamentale mantenere i ritmi alti, come ci siamo accorti nelle amichevoli disputate, e riuscire sempre a reagire nei momenti di black out".

l.d.f