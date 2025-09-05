Calzaturiero tra luci e ombre
Alessandro Caporaletti
Calzaturiero tra luci e ombre
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Giorgio ArmaniYoox licenziamentiVasco RossiBiglietti RadioheadAllerta meteoMostre autunno
Acquista il giornale
CronacaRaggisolaris ’sposa’. Tema Sinergie
5 set 2025
LUCA DEL FAVERO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Raggisolaris ’sposa’. Tema Sinergie

Raggisolaris ’sposa’. Tema Sinergie

Tema Sinergie è il nuovo main sponsor dei Raggisolaris. L’azienda faentina, leader mondiale nelle soluzioni tecnologiche all’avanguardia per la medicina...

Una percussione di Carlo Fumagalli, convocato all’Europeo di 3x3

Una percussione di Carlo Fumagalli, convocato all’Europeo di 3x3

Per approfondire:

Tema Sinergie è il nuovo main sponsor dei Raggisolaris. L’azienda faentina, leader mondiale nelle soluzioni tecnologiche all’avanguardia per la medicina nucleare, la radiofarmacia, la radioterapia e l’industria farmaceutica è dal 2015 al fianco del team faentino ovvero da quando è iniziata l’avventura dei faentini in serie B.

"Il rapporto tra Raggisolaris Faenza e Tema Sinergie è nato diversi anni fa e si è consolidato stagione dopo stagione grazie a una condivisione profonda di valori: passione, impegno e attaccamento al territorio - spiega Filippo Raggi, presidente Raggisolaris Faenza -. Tema Sinergie ha sempre creduto nel nostro progetto sportivo e nel ruolo sociale che la pallacanestro può avere per Faenza e per i giovani. Il fatto che abbia scelto di diventare nostro main sponsor è un segnale fortissimo. Non si tratta solo di sostenere una squadra di basket, ma di rafforzare un legame con la città, con i tifosi, con i giovani e con tutti coloro che vivono di sport e di passione".

I valori comuni e le stesse idee sono al centro anche delle dichiarazioni di Stefano Piancastelli, amministratore delegato di Tema Sinergie: "I Raggisolaris sono una realtà importante nel territorio in cui viviamo e facciamo impresa – sottolinea -. Pur non essendo appassionato di pallacanestro, non posso che riconoscere in questa società il merito di essere diventata nel tempo un punto di riferimento positivo per la città e per i tanti che la seguono con entusiasmo. Tema Sinergie sta continuando a raggiungere importanti risultati e questa crescita è dovuta ai tanti clienti e partner che hanno creduto in noi. Allo stesso modo, da circa 10 anni, continuiamo a sostenere e a credere nel progetto Raggisolaris e siamo lieti di aver avuto proprio quest’anno, in occasione dei nostri 40 anni di attività, la possibilità di diventare main sponsor".

Intanto è ufficiale la convocazione di Fumagalli all’Europeo di 3x3 che vedrà l’Italia scendere in campo oggi contro Serbia e Svizzera a Copenaghen, sede dell’evento. Il giocatore rientrerà a Faenza ad inizio della prossima settimana.

Luca Del Favero

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata