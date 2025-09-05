Raggisolaris ’sposa’. Tema Sinergie

Tema Sinergie è il nuovo main sponsor dei Raggisolaris. L’azienda faentina, leader mondiale nelle soluzioni tecnologiche all’avanguardia per la medicina nucleare, la radiofarmacia, la radioterapia e l’industria farmaceutica è dal 2015 al fianco del team faentino ovvero da quando è iniziata l’avventura dei faentini in serie B.

"Il rapporto tra Raggisolaris Faenza e Tema Sinergie è nato diversi anni fa e si è consolidato stagione dopo stagione grazie a una condivisione profonda di valori: passione, impegno e attaccamento al territorio - spiega Filippo Raggi, presidente Raggisolaris Faenza -. Tema Sinergie ha sempre creduto nel nostro progetto sportivo e nel ruolo sociale che la pallacanestro può avere per Faenza e per i giovani. Il fatto che abbia scelto di diventare nostro main sponsor è un segnale fortissimo. Non si tratta solo di sostenere una squadra di basket, ma di rafforzare un legame con la città, con i tifosi, con i giovani e con tutti coloro che vivono di sport e di passione".

I valori comuni e le stesse idee sono al centro anche delle dichiarazioni di Stefano Piancastelli, amministratore delegato di Tema Sinergie: "I Raggisolaris sono una realtà importante nel territorio in cui viviamo e facciamo impresa – sottolinea -. Pur non essendo appassionato di pallacanestro, non posso che riconoscere in questa società il merito di essere diventata nel tempo un punto di riferimento positivo per la città e per i tanti che la seguono con entusiasmo. Tema Sinergie sta continuando a raggiungere importanti risultati e questa crescita è dovuta ai tanti clienti e partner che hanno creduto in noi. Allo stesso modo, da circa 10 anni, continuiamo a sostenere e a credere nel progetto Raggisolaris e siamo lieti di aver avuto proprio quest’anno, in occasione dei nostri 40 anni di attività, la possibilità di diventare main sponsor".

Intanto è ufficiale la convocazione di Fumagalli all’Europeo di 3x3 che vedrà l’Italia scendere in campo oggi contro Serbia e Svizzera a Copenaghen, sede dell’evento. Il giocatore rientrerà a Faenza ad inizio della prossima settimana.

Luca Del Favero