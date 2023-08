Ragioniere sessantenne in manette Minaccia i poliziotti e ne ferisce uno

Annebbiato dai fumi dell’alcol, è entrato al Roxy bar di piazza Paul Harris, in zona Darsena, chiedendo da bere. Di fronte al rifiuto del titolare, però, Antonio Bolzani, ragioniere ravennate di 63 anni, ha dato letteralmente in escandescenze finché non è stato arrestato dalla polizia.

Tutto è cominciato nella prima mattinata di giovedì 10 agosto quando, intorno alle 8.30, il barista del Roxy di piazza Paul Harris ha visto entrare nel locale un uomo sulla sessantina che gli ha chiesto dell’alcol. Vedendolo visibilmente ubriaco, però, il barista si è rifiutato di servire un drink all’uomo che è andato su tutte le furie. "Ti spacco la faccia, vado a casa prendo la pistola e ti sparo" sono state alcune delle frase urlate dall’uomo al titolare del Roxy bar che è riuscito a schivare, insieme a un cliente che stava bevendo un caffè, il contenitore in metallo dei fazzolettini scagliato dal sessantenne contro il bancone. A quel punto il titolare del Roxy bar ha allertato la polizia che si è precipitata sul posto con una Volante. Gli agenti hanno trovato il sessantenne poco lontano dal bar con una bottiglia di birra in mano. Alla vista dei poliziotti, l’uomo si è riacceso e ha iniziato a offenderli e minacciarli: "Vi spacco la faccia, a me la polizia non mi fa paura, vado a casa, prendo la pistola e vi sparo a tutti" urlava. A quel punto i poliziotti hanno cercato di farlo ragionare, chiedendogli le generalità che quell’uomo, poi identificato in Antonio Bolzani, si rifiutava di fornire.

Non solo: il sessantenne a un certo punto ha pure brandito la bottiglia di birra contro i poliziotti che gliel’hanno tolta. Questo ha fatto arrabbiare ancora di più Bolzani che ha continuato a rivolgersi agli agenti con frasi quali "Vi mando la mafia siciliana a fare uccidere le vostre famiglie, so dove abitate". Poi il sessantenne all’improvviso ha spinto un agente, mimando una testata contro uno dei poliziotti. A quel punto Bolzani è stato caricato di forza sulla Volante e qui ha causato una contusione a una spalla di uno dei due agenti, giudicata guaribile in sette giorni. L’uomo è stato così arrestato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità.

Ieri mattina Bolzani, difeso d’ufficio dall’avvocato Barbara Amaranto, si è presentato in tribunale a Ravenna per la direttissima davanti al giudice Antonella Guidomei e al vice procuratore onorario Simona Bandini che ha chiesto la convalida dell’arresto e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’avvocato Amaranto si è rimessa a giustizia per quanto riguarda la convalida dell’arresto e ha chiesto la liberazione del proprio assistito il quale si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice, anche alla luce dei gravi indizi di colpevolezza e della gravità del fatto accaduto, dopo aver convalidato l’arresto del 63enne ha disposto per lui l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in questura a Ravenna una volta a settimana. L’avvocato Amaranto ha chiesto i termini a difesa, in attesa del processo rinviato a metà settembre.