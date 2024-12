Ragone, stop al cantiere: "Slittamento dei lavori . Riprenderanno il 7 gennaio"

Aperto alla fine di ottobre il cantiere per il rifacimento del ponte sul fiume Montone, che unisce Ragone e San Pancrazio, é fermo. "I lavori riprenderanno il 7 gennaio - assicura Valentina Palli, sindaca di Russi e presidente della provincia. E contiamo che possano terminare prima dell’estate come da cronoprogramma".

Gli abitanti di Ragone e San Pancrazio, appartenenti rispettivamente ai comuni di Ravenna e Russi, sono preoccupati e chiedono rassicurazioni, anche perché i disagi creati dalla chiusura non sono pochi. Si vai da percorsi più lunghi per raggiungere le destinazioni abituali o svolgere attività quotidiane, i servizi per i cittadini di Ragone, negozi, banca, farmacia, scuola sono a San Pancrazio, al danno più o meno pesante per le attività economiche di San Pancrazio, che hanno perso parte della abituale clientela.

"Sono ormai tre settimane abbondanti che i lavori sul ponte sono completamente fermi!!!" scrive Diego Fanti su Facebbok. Lamentando inoltre il silenzio in proposito delle istituzioni.

"Oltre ai fortissimi disagi a cui siamo costretti – scrive Fanti - non sentiamo neanche una voce dirigenziale che ci dia qualche notizia rassicurante sul proseguo e sulle tempistiche di una eventuale chiusura dei lavori".

"C’è stato uno slittamento nei lavori – spiega Palli – e la gru sarebbe rimasta inoperosa per giorni, per cui l’impresa l’ha portata in un altro cantiere. In questo periodo post alluvione le aziende edili che operano sui fiumi e hanno personale e mezzi necessari sono richiestissime. Non potevano e non volevano stare li fermi, quando altrove c’era urgenza. Comunque hanno assicurato, firmato e controfirmato che il 7 gennaio la gru sarà nel cantiere del ponte".

"Nel frattempo – aggiunge la sindaca di Russi – è iniziata la demolizione e sono state fatte tutte le opere di pre accantieramento. La chiusura del ponte porta gravi disagi, ma l’intervento era da fare. Abbiamo cercato di alleviare disagi e disservizi anticipando gli orari dei mezzi di trasporto a scuola per garantire questo servizio, associazioni di volontariato si sono organizzate per aiutare chi non può muoversi in auto, mentre alcune attività, la farmacia per esempio, fanno consegne a domicilio. Ma so che la chiusura crea problemi".