Raia, il cane della Protezione civile ucciso da bocconi avvelenati

Raia aveva solo 6 anni, era un segugio da caccia Rhodesian Ridgeback, in forza alle unità cinofile della Protezione civile di Massa Lombarda. Pochi giorni fa è morta per aver ingerito bocconi avvelenati. Cristina, la proprietaria, residente a Granarolo dell’Emilia, l’ha portata a fare il giro pomeridiano sull’argine di un canale in località Armarolo a Budrio di Bologna. "L’argine è fruibile da tutti – racconta Cristina –. Ho liberato Raia che, come sempre, ha corso. Dopo due ore dal rientro, si sono manifestati i primi sintomi". Raia ha iniziato a guaire e a paralizzarsi. Cristina l’ha portata subito dal veterinario che l’ha tenuta in rianimazione per 4 giorni, in cui il veleno, già in circolo ha completato la sua azione nonostante le cure costate a Cristina ben 4.000 euro. "Li pagherò a rate – spiega –. Ho due lavori, l’attività svolta come volontaria è gratuita. In qualche modo farò. Il referto degli esami tossicologici conferma l’avvelenamento.Per questo andrò dai carabinieri di Minerbio a sporgere denuncia". Nel frattempo il dolore è immenso. "Raia ha iniziato l’addestramento quando aveva solo un anno. Ho pensato che il suo fiuto avrebbe potuto essere utile alla collettività. Ho deciso di farle fare quel percorso terminato nel 2021 con il superamento dell’esame regionale di protezione civile che l’ha resa operativa nel soccorso di persone disperse". "Ho scelto la protezione civile di Massa Lombarda perché stavano creando le unità cinofile – confessa –. Raia aveva partecipato già a due ricerche, di un’anziana a Brisighella e di una 16enne di Alfonsine. Era addestrata per aiutare ed è morta a causa di esche avvelenate lasciate in giro con l’intenzione di fare del male. Non è giusto, servono più controlli". I volontari della Protezione civile di Massa Lombarda sono costernati: "Buon Ponte meravigliosa Raia è stato un onore conoscerti averti nel nostro gruppo e lavorare insieme".

Monia Savioli