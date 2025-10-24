Raid di furti in auto e case a Cassanigo e San Severo. Rubato un furgone, ma anche prosciutti e scarpe

Raid di furti nella notte tra martedì e mercoledì, nelle frazioni di Cotignola, Cassanigo e San Severo. "Sono stati “visitati“ più di cinquanta cortili – spiega Alfonso Nadiani – ed è stato rubato tutto quello che si trovava nelle auto. In quelle che non erano aperte hanno spaccato vetri e forzato serrature, ma nei garage e ripostigli hanno portato via tutto il possibile, persino la carne dai frezeer. Il modus operandi di questi furti è certamente insolito: a me, che avevo l’auto aperta hanno infilato un fazzolettino di carta nella serratura, forse perché non si potesse più richiudere, per poi portarmi via una chiave che ho ritrovato. Il mattino seguente i carabinieri hanno fatto sopralluoghi in tutte le abitazioni “visitate“ per accertarsi dei fatti, ma lo sconcerto tra i residenti resta comunque grande".

Con l’arrivo dell’autunno, specie nelle campagne, il triste fenomeno di furti nelle case si è andato diffondendo anno dopo anno anche nel Lughese, rappresentando una delle preoccupazioni maggiori per chi vive in posti un po’ isolati come Cassanigo e San Severo. Diverse abitazioni sono già da tempo state dotate di impianti di allarme e illuminazione esterna, ma non sempre questi accorgimenti servono per arginare i furti.

"Sino a quando non ci siamo svegliati – precisa Francesco Cavalli – nessuno si è accorto di niente. A noi hanno rubato un furgone che era parcheggiato all’interno del mio cortile recintato. Hanno manomesso il cancello elettrico e sono entrati, rubando un prosciutto e persino le scarpe da ginnastica di mio figlio. Grazie al cielo non sono entrati in casa, ma siamo rimasti ugualmente molto impressionati. La mattina seguente i carabinieri hanno ritrovato il furgone danneggiato in zona Sant’Andrea, via Bisaura, con dentro una bicicletta da corsa non nostra, probabilmente una delle tante rubate. Le telecamere che ho installato hanno ripreso il ladro: un tipo mascherato che è arrivato in bicicletta, per poi andarsene indisturbato alla guida del mio furgone".

I residenti di Cassanigo e San Severo chiedono più controlli e sorveglianza da parte delle forze dell’ordine.

Daniele Filippi