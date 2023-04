Raid notturno di piromani a Barbiano

Raid notturno di piromani tra venerdì e ieri nella frazione cotignolese di Barbiano. A fuoco sia alcuni sacchi gettati a ridosso di un cassonetto di Hera situato in via Caduti della Libertà a un centinaio di metri dal cimitero, sia una sorta di ‘misto’ tra carta, sterpaglie e plastica nella centrale piazza Alberico Il Grande. Incendio, quest’ultimo, che ha gravemente danneggiato, mettendolo fuori uso, lo sportello bancomat della filiale di Credit Agricole Italia. Nella stessa notte un terzo rogo si è registrato nei pressi di un cassonetto situato in via Provinciale Felisio nei pressi di un’attività commerciale. In tutte e tre le circostanze sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo che in breve tempo hanno estinto le fiamme, vedendoli tuttavia impegnati da poco dopo le 3 (per l’esattezza la prima chiamata è giunta alle 3.08) fino a poco prima delle cinque, e quindi per quasi due ore. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Lugo ed i colleghi della Stazione di Cotignola. Spetterà loro, grazie anche ad eventuali testimonianze e soprattutto alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, fare piena luce sui tre episodi. In attesa di sviluppi nelle indagini, considerando i punti, relativamente vicini tra loro, in cui gli incendi sono stati appiccati, tutto lascia ovviamente pensare che siano stati opera della medesima mano.

A registrare i danni maggiori è stato, come detto, lo sportello automatico (indicato con acronimo Atm, dall’inglese Automated teller machine) della banca che sorge al civico 5 di piazza ‘Alberico Il Grande’, nel pieno centro della frazione, a una manciata di metri sia dalla Sala comunale che dall’Ufficio Postale e dalla farmacia.

Le fiamme e l’intenso calore sprigionatosi a ridosso dell’apposito vano in cui è l’apparecchio è alloggiato, hanno messo completamente fuori uso la sua struttura di erogazione.

Al momento i danni all’apparecchio sono in corso di quantificazione.

L’incendio appiccato invece in via Caduti della Libertà ha parzialmente annerito un cassonetto per la raccolta di sfalci e ramaglie.

Gli episodi dell’altra notte, aventi con ogni probabilità un unico ‘filo conduttore’, una stessa mano, non sono invece da collegare al rogo (anch’esso doloso, anche se di proporzioni ben più ampie) divampato nella notte tra lunedì e martedì scorso a Massa Lombarda, all’interno di un vecchio magazzino di lavorazione frutta (dismesso da almeno una trentina d’anni e di proprietà di una società di Reggio Emilia), situato in via Baracca, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria. Quell’incendio, pure doloso, sarebbe da attribuire ad altre mani.

Luigi Scardovi