Raid vandalico al Conad di Lugo: indagati 8 minorenni che hanno marinato la scuola

A osservarla dalla superficie, potrebbe sembrare solo una bravata, roba di ragazzini. Ma basta guardare un poco più a fondo per percepire netto il disvalore molto elevato del raid, rivelatosi vandalico, compiuto il mattino del 2 marzo scorso al Conad che si trova dietro alla stazione di Lugo.

Per quella sortita a dire poco maldestra, i carabinieri della locale Stazione hanno identificato otto studenti minorenni, tutti residenti in Bassa Romagna assieme ai familiari. Le loro età sono comprese tra i 14 e i 15 anni e sono tutti accusati di invasione di edificio nel fascicolo aperto dal pm Alessandra Serra della procura dei Minori di Bologna. Due di loro devono inoltre rispondere pure di danneggiamenti in concorso.

In particolare secondo l’accusa formulata sulla base di testimonianze e delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianze del centro commerciale, quella mattina due giovani, nel contesto dell’invasione di gruppo, avrebbe staccato cartelli, danneggiato bidoncini e sporcato i locali per un danno totale stimato in circa 2.000 euro.

L’età degli indagati porta alla seguente conclusione: dato che era un martedì mattina, allora - se davvero sono stati loro - hanno marinato la scuola per dedicarsi a quell’’impresa’. I diretti interessati - difesi dagli avvocati Gian Luigi Manaresi, Delia Fornaro, Riccardo Artelli, Stefania Venturini, Edlira Mace, Laura Lecchi, Valentino Saviano e Filippo Zamponi - sono già stati convocati per essere interrogati. In quanto ai giovani accusati di avere distrutto suppellettili e imbrattato l’area, hanno in buona sostanza negato tutto sostenendo varie cose tra cui l’essere andati fino a quel piano - che si trova sotto al parcheggio - e di avere là cercato la toilette per pulirsi le scarpe: ma in questo caso l’accusato ha disconosciuto qualsivoglia tipo di danno alla struttura.

A questo punto la procura minorile dovrà decidere sull’eventuale azione penale: se esercitarla o meno. Nel caso da parte degli indagati si sia intuito una sorta di ravvedimento, allora per loro la questione potrebbe esaurirsi nei sani (e immaginiamo energici) rimproveri dei genitori. Naturalmente ci saranno da pagare i danni a Conad.