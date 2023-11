Raid vandalico sulle auto. Distrugge dieci finestrini, identificato dalla polizia

Ha spaccato i finestrini di una decina di auto. In serie, uno dopo l’altro, le telecamere lo hanno ripreso mentre, nel giro di mezz’ora, ha mandato in frantumi i vetri, per poi entrare all’interno delle vetture, rovistare, uscire e cambiare obiettivo. Di certo è stata una brutta sorpresa quella toccata ieri mattina a diversi automobilisti che avevano lasciato la propria vettura in via Brunelli, nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale La Fontana di Ravenna. I proprietari delle auto, tutti residenti della zona di via Cilla, utilizzavano il parcheggio del supermercato in quanto privato ma ad uso pubblico. In base ai primi accertamenti, non sarebbe stato rubato nulla. Le telecamere di sicurezza, gestite dalla società di vigilanza Cittadini dell’ordine, hanno ripreso tra le 22.30 e le 23 di martedì un giovane intento a spaccare i finestrini con l’uso di una mazzetta metallica. Proprio grazie alla visione dei filmati, che lo ritraggono nitidamente, la Polizia di Stato – che indaga con gli uomini dell’Upg, Ufficio prevenzione generale, e della Squadra mobile – lo ha già identificato, mantenendo per ora riserbo sull’indagine. Ma di certo l’uomo potrà essere solamente denunciato, ipotizzando il danneggiamento aggravato e il tentato furto, in quanto è trascorsa la flagranza del reato.

"Ci siamo ritrovati con una decina di auto con i vetri rotti – racconta Andrea De Lorenzi, figlio del titolare del Conad supermercato La Fontana –. Apparentemente sembrava un raid teppistico, danneggiamenti gratuiti ad opera di un gruppo. Poi, visionando i filmati, che abbiamo subito consegnato alla polizia, si nota in realtà una sola persona in azione, la quale dopo ogni spaccata entra nel veicolo, cerca qualcosa per poi uscire poco dopo". Ad accorgersi del raid, ieri mattina, sono stati i primi dipendenti Conad, quando intorno alle 5 sono arrivati al lavoro. "Le auto danneggiate – spiega De Lorenzi – sono di gente che abita nella zona, che utilizzano il parcheggio sotterraneo come è loro consentito, in quanto sempre aperto e bene illuminato, e al tempo stesso sono anche nostri clienti".

Il titolare dice di non ricordare episodi simili in passato, ad eccezione di un raid avvenuto qualche mese fa in via Cilla. Dalle immagini si nota il topo d’auto in azione, il quale prima indossa un cappuccio poi, forse per maggiore comodità, lo toglie. E in questo modo si sarebbe tradito. Si tratterebbe di un giovane, già noto alle forze dell’ordine, il quale probabilmente era in cerca di un po’ di denaro, non di oggetti particolari all’interno delle automobili.

l. p.