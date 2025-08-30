Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
Ecco l'Europa League
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Bologna Europa LeagueAllerta meteoVittima scritte sessisteRisucchiato dall'elicaRistorante chiusoEventi e sagre
Acquista il giornale
CronacaRampa di via Lapi, traffico deviato
30 ago 2025
DAMIANO VENTURA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Rampa di via Lapi, traffico deviato

Rampa di via Lapi, traffico deviato

I lavori per la realizzazione della nuova rampa e del percorso ciclopedonale nel parco Bertoni si avviano verso la fase...

I lavori per la realizzazione della nuova rampa e del percorso ciclopedonale nel parco Bertoni si avviano verso la fase...

I lavori per la realizzazione della nuova rampa e del percorso ciclopedonale nel parco Bertoni si avviano verso la fase...

Per approfondire:

I lavori per la realizzazione della nuova rampa e del percorso ciclopedonale nel parco Bertoni si avviano verso la fase conclusiva, per permettere di usufruire dell’importante collegamento tra la zona della Bassa Italia e il centro storico alla riapertura del nuovo anno scolastico.

Per permettere il completamento delle operazioni finali, che includono la movimentazione delle strutture in acciaio, l’installazione della segnaletica stradale e la manutenzione del marciapiede, sono disposte una serie di modifiche alla viabilità che interesseranno il tratto di via Lapi compreso tra via Mazzanti e via Ballardini.

Nello specifico, lunedì dalle 7 alle 19 sarà istituito un divieto di accesso al tratto di strada interessato, fatta eccezione per i veicoli dei residenti, dei frontisti e dei mezzi di soccorso.

L’accesso alla zona sarà garantito attraverso percorsi alternativi. Chi proviene da via Lapi (lato fiume) e si dirige verso Bologna, potrà svoltare solo a sinistra su via Mazzanti-Bettisi-Mezzarisa-Ballardini. Allo stesso modo, chi arriva da via Ballardini o via Argnani e prosegue in direzione Bologna, avrà la possibilità di svoltare solo a sinistra su via Lapi, verso il semaforo di Porta Montanara, oppure di procedere su via Argnani-viale Trento (circonvallazione). Per chi proviene da via Batticuccolo, via Argnani o via Ballardini e dovrà dirigersi verso Forlì, sarà consentito svoltare alla rotonda su via Mezzarisa-via Bettisi-via Mazzanti e via Lapi (con obbligo di svolta a destra), oppure svoltare sulla rotonda su via Ballardini-via Renaccio o viale Trento.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Trasporti