Randi, l’uomo dei conti in ordine "Avevamo il polso del territorio"

di Carlo Raggi La gavetta negli uffici del Pci, il primo lavoro, dopo la laurea, in quella fucina di classe dirigente che fu il settimanale ‘Il Nuovo Ravennate’, poi per Giuseppe Randi arrivò la chiamata in Comune, a mettere in piedi l’ufficio studi con l’aggiunta di redigere la nota economica al bilancio. Fu l’inizio di una carriera tutta all’interno della Pubblica amministrazione, fra palazzo Merlato, fino ai vertici dirigenziali, e il quasi ventennale fronte sanità, fra consiglio di amministrazione dell’ospedale e dirigente Usl, il periodo più fecondo per la crescita del Santa Maria delle Croci, dal punto di vista della struttura e delle eccellenze mediche. Nel ’90 il ritorno in Comune: il sindaco Dragoni lo chiamò a fare il ragioniere capo, il sindaco D’Attorre nel ’94 lo volle primo direttore generale. Era tempo della modernizzazione della struttura dei Comuni, l’era dei city manager e Randi fece sorgere dal nulla la nuova organizzazione. Un’esperienza maturata in giro per l’Italia, a studiare, a confrontarsi, tanto da scriverne uno dei primi saggi amministrativi in materia. Fino alla pensione, nel 2006, ma non all’inattività: consigliere di Atm e di Area Asset, da ultimo una mano alla chiesa di Madonna dell’Albero e il ritorno alla pittura. Comune,...