Randi meteorologo dell’anno 2024: "Molto soddisfatto, lavoro valorizzato"

"Questo riconoscimento è per me motivo di grande soddisfazione, anche in considerazione dell’alto livello degli altri candidati. Sicuramente valorizza non solo il lavoro quotidiano svolto con rigore, dedizione e passione, ma anche l’importanza crescente della meteorologia come disciplina al servizio della società". È soddisfatto Pierluigi Randi, originario di Alfonsine e residente a Bagnacavallo, attuale presidente di Ampro (Associazione meteo professionisti) e componente del Cts Agire (Comitato tecnico scientifico-Alleanza per la Gestione Integrata del Rischio idrogeologico in Emilia Romagna), dopo aver appreso di essersi aggiudicato, secondo il concorso indetto da Uni-Met, il premio ‘Meteorologo dell’anno’ per il 2024. Il prestigioso riconoscimento gli sarà conferito il 4 ottobre durante la riunione annuale di Uni-Met, la piattaforma di coordinamento delle aggregazioni meteorologiche italiane, ricevendolo dalla dottoressa Franca Mangianti e dal dottor Massimo Enrico Ferrario, rispettivamente presidente e segretario dell’organizzazione che riunisce diverse associazioni meteorologiche italiane.

Randi, può spiegare i criteri di questo premio?

"Ogni anno Uni-Met assegna il premio ‘Meteorologo dell’anno’ a una figura di spicco nel campo della meteorologia, riconoscendone l’impegno e i contributi. Le 12 associazioni ad essa aderenti hanno proposto cinque candidati, che sono stati poi votati dal pubblico attraverso un sondaggio online aperto dal 28 luglio al 3 agosto".

Nel suo caso per quali specifici motivi le è stato assegnato?

"Si è trattato, come recita la motivazione, di un riconoscimento per la mia attività di tecnico di tecnico meteorologico certificato Dekra (libero professionista), che consta di servizi di assistenza per applicazioni meteo/climatologiche dirette a vari settori produttivi e infrastrutturali; per la continua attività di monitoraggio ambientale; per gli approfondimenti su analisi e previsione dei fenomeni temporaleschi e delle conseguenze del climate change e, infine, alle molte attività di formazione didattica (corsi di meteorologia e climatologia sia in ambito regionale che nazionale). Sul fronte editoriale e divulgativo è stata poi apprezzata la stesura di articoli scientifici su riviste specializzate di settore e la pubblicazione, come coautore, di libri di meteorologia e climatologia".

In un contesto in cui il cambiamento climatico e gli eventi meteorologici estremi pongono sfide sempre più complesse, qual è il ruolo del meteorologo?

"Credo sia fondamentale riaffermare il suo ruolo e quello del tecnico meteorologico come figure competenti, formate, aggiornate e consapevoli della responsabilità sociale del proprio operato. Il premio è anche un’occasione per ricordare quanto la meteorologia moderna richieda un costante aggiornamento, capacità di comunicazione efficace e uno spirito di collaborazione tra professionisti, sia pubblici che privati, istituzioni e cittadini".

A chi dedica questo riconoscimento?

"A chi, come me, crede in una meteorologia di qualità, trasparente, indipendente e al servizio del bene comune. Una meteorologia non ‘urlata’ o infarcita di enfasi, come troppo spesso accade, ma che abbia ugualmente la forza di fare breccia, nella giusta misura, sui cittadini, specie alla luce dei gravi eventi che hanno funestato la Romagna tra il 2023 e 2024, con tre alluvioni e un tornado distruttivo. Probabilmente proprio questi eventi hanno, in certo senso, amplificato la mia ‘presenza’ nell’informazione a cadenza quasi quotidiana, cosa di cui avrei fatto volentieri a meno, ma purtroppo è successo quel che è successo. Ringrazio il tavolo Uni-Met per l’iniziativa, che contribuisce a dare visibilità e dignità a una professione spesso sottovalutata, peraltro in Italia ancora non riconosciuta adeguatamente, ma di importanza cruciale per la sicurezza e la sostenibilità del nostro futuro".

Com’è nata la sua passione per la meteorologia?

"Sono trascorsi oramai molti anni da quando, ragazzo, avevo la passione per questa affascinante scienza. Passione che, attraverso un percorso alquanto articolato e non privo di sacrifici, si è trasformata in una professione, culminata con la certificazione delle competenze. Il mio obiettivo, fin dalle origini, è sempre stato quello di cercare di dare una risposta a determinati fenomeni atmosferici, magari complessi, anche solo attraverso la semplice osservazione del cielo, che è un gran ‘laboratorio’ a costo zero. E ciò ha continuamente stimolato la mia curiosità e la mia sete di conoscenza, al punto da sacrificare molto del mio tempo".

E oggi qual è l’approccio?

"Sempre lo stesso, anche se nell’epoca attuale sono cambiati gli strumenti che abbiamo a disposizione. Tuttavia, il desiderio di apprendere contribuiscono a mantenere la mente ‘giovane’".

Luigi Scardovi