Randi soffia il dominio internet a Barone

Guerra sui domini internet fra le liste civiche in corsa per le prossime amministrative ’Noi con Enrico Randi’ e ’CambiAmo Lugo’. Nello specifico, è sull’avvocato penalista Francesco Barone, candidato sindaco di ’CambiAmo Lugo’, che si è concentrata nei giorni scorsi l’attenzione della lista civica avversaria guidata da Enrico Randi. A Barone viene "contestato" il fatto di non aver ancora provveduto alla registrazione del dominio ’cambiamo-lugo.it’ che, prontamente, gli è stato soffiato, pare, dal responsabile della campagna elettorale di Randi, Luigi de Simone. L’azione ha provocato il fiorire di pagine social fake, dense di commenti che vanno oltre l’ironia, nate dall’azione di qualche ignoto che non si esclude possa fare parte dello stesso staff di Randi. Per Francesco Barone, che nella mattinata di domani alle 9.30 nel salone Estense della Rocca presenterà ufficialmente l’appoggio di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Area Liberale alla lista civica ’CambiAmo Lugo’ di cui è il candidato, la storia ha del paradossale. "Sul contenuto delle pagine Facebook la prima reazione è stata di incredulità – sottolinea – però, in tutta sincerità, un comportamento simile me lo sarei aspettato da un ragazzino che si comporta da bullo".

Sui motivi che hanno portato alla registrazione del dominio da parte di de Simone e della sua disponibilità, annunciata sulla stampa, a rivenderlo all’avversario, Barone ammette altre perplessità. "Mi sfugge il senso di spendere tempo e soprattutto denaro per denigrare la campagna elettorale altrui anziché concentrarsi sulla propria, ma capisco che chi non ha contenuti preferisce apparire e del resto uno dei problemi che oggi riscontriamo sempre più spesso è proprio quello che si predilige l’apparire all’essere e solitamente appare chi non può ’essere’. Sulle motivazioni addotte da chi ha ammesso di aver compiuto questo gesto credo che dover imparare da chi si nasconde sempre e solo dietro a uno schermo, si fa riprendere con lo sguardo torvo che oramai lo contraddistingue, promette di far atterrare aerei a Lugo, di licenziare decine di dipendenti comunali e creare il festival dei cowboy potrebbe funzionare se fossimo a una rassegna comica, ma non si addice certo a una campagna elettorale. Quando ci si espone pubblicamente e si diventa, quindi, ’personaggi pubblici’ è doveroso dare un esempio positivo. Ad ogni modo se si ritengono migliori di noi che lo dimostrino coi fatti, ma forse lì è più dura per loro".

Monia Savioli