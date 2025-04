’Random’, Fallica tiene sotto controllo il caos

Il palco del Bronson Club di Madonna dell’Albero (via Cella 50) si prepara ad accogliere “Random”, il nuovo spettacolo di stand-up comedy di Matteo Fallica, in scena questa sera. Un mix di pezzi inediti e improvvisazione che trascinerà il pubblico in un viaggio surreale tra treni sexy con acque frizzanti, pinguini gay, esperti di vino e molto altro. Il tutto, ovviamente, in un ordine del tutto... random! L’apertura delle porte è prevista per le 21, mentre lo spettacolo avrà inizio alle 21.30.

Matteo Fallica, bolognese classe 1989, ha scoperto la sua vocazione per la stand-up comedy quasi trent’anni dopo la sua nascita, ma da allora non si è più fermato. Ha partecipato a tre edizioni di “Stand-Up Comedy” su Comedy Central (Sky) e ha aperto gli spettacoli di Alessandro Cattelan nel tour “Salutava Sempre”, calcando alcuni dei teatri più prestigiosi d’Italia.

Con il suo primo monologo “Cicale” ha girato l’Italia, dal Piemonte alla Sicilia, collezionando oltre trenta date e ottenendo un grande successo di pubblico. La sua comicità fresca e pungente ha conquistato anche i social, dove i suoi video hanno totalizzato milioni di visualizzazioni su Instagram e TikTok. Ora, con “Random”, Fallica torna a sorprendere il pubblico con uno spettacolo che promette risate inaspettate e momenti di puro divertimento. Info: 333-2097141