Rapina a Marina di Ravenna. Malmenato per borsa e scarpe. I carabinieri arrestano 23enne

Lui e alcuni amici stavano tranquillamente camminando lungo la passerella in legno del parco marittimo che corre parallela agli stabilimenti balneari quando all’improvviso sono stati circondanti da un gruppo di ragazzi presumibilmente di origine magrebina sbucati dal nulla. Questi ultimi con un banale pretesto lo hanno avvicinato: e poi all’improvviso lo hanno rapinato e si sono involati.

Un ennesimo episodio di violenza quello verificatosi a Marina di Ravenna nella notte tra sabato e domenica. A farne le spese, un 19enne ravennate. Per fortuna i carabinieri del Radiomobile sono riusciti nel giro di breve a bloccare un sospettato: si tratta di un 23enne di origine egiziana senza fissa dimora difeso dall’avvocato Massimo Ricci Maccarini. Il giovane - come disposto dal pm di turno Lucrezia Ciriello (foto a destra) - è stato accompagnato in carcere in attesa di comparire davanti al gip per rispondere di rapina pluriaggravata in concorso.

Tutto è accaduto verso le 4: è a quell’ora che il 19enne è stato malmenato e rapinato della borsa a tracolla e delle scarpe. È stato lui stesso ad allertare l’Arma: quando i carabinieri lo hanno raggiunto, era scalzo, visibilmente provato e con addosso diverse tracce ematiche testimonianza di quanto gli era appena accaduto. Ma è stato grazie alle sue indicazioni e a quelle dei suoi amici che i militari, subito sguinzagliatisi in cerca dei malviventi, hanno bloccato il 23enne: si trovava ancora nei paraggi peraltro con la borsa del 19enne ancora addosso. Il maltolto è stato subito restituito al legittimo proprietario mentre l’arrestato è stato accompagnato in cella. Durante la perquisizione di rito, gli sono state trovate addosso alcune dose di hashish: ciò gli varrà una segnalazione amministrativa alla prefettura. A questo punto le indagini si concentreranno sull’individuazione dei complici. L’eventuale collaborazione del 23enne in sede di udienza di convalida, ma soprattutto le testimonianze del 19enne e dei suoi amici oltre all’esame delle immagini degli impianti di videosorveglianza, potranno dare una forte mano agli investigatori. In ogni caso quanto accaduto, riporta l’occhio di bue su un fenomeno sociale che negli ultimi tempi si è riverberato e non poco sulla movida rivierasca: quello dei cosiddetti “maranza“, giovani, spesso di seconda generazione di origine nordafricana, che si muovono in gruppi compiendo azioni disdicevoli non di rado illegali, come la rapina a Marina.

a.col.