Rapina al market, arrestato

Rapina impropria in un supermercato di San Pietro in Vincoli. Per questo nei giorni scorsi i carabinieri hanno eseguito un arresto. A finire in manette è stato un uomo che voleva rubare alcuni prodotti in vendita nell’esercizio commerciale. Vistosi scoperto dal titolare del supermercato, il balordo lo ha colpito al volto per riuscire a scappare con il bottino. Raccolta la denuncia, i militari hanno dunque arrestato l’uomo che, su disposizione del pm, è stato condotto nella propria abitazione agli arresti domiciliari.

Nella mattinata di ieri in tribunale a Ravenna il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ne ha disposto l’obbligo di presentazione alla caserma dei carabinieri.